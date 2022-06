Voici un crumble aux abricots très gourmand, il est idéal pour cet été !

Très rapide à réaliser, ce crumble aux abricots est le dessert de saison parfait pour se régaler ! C'est absolument irrésistible…

Vous aussi vous adorez les desserts aux fruits ? Alors craquez pour cet incroyable crumble aux abricots ! Frais, gourmand et surtout facile et rapide à préparer à la maison, vos papilles vont le réclamer tout l'été. Si vous voulez un dessert encore plus express, fondez pour la douceur de ces abricots rôtis au miel, romarin et à la vanille ! Ce gâteau au yaourt et aux abricots est le compagnon idéal de la saison, malgré sa simplicité vous allez l'adorer. Et pour varier les plaisirs tout en gourmandise, osez le crumble de pêches et nectarines !