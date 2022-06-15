Voici un taboulé aux airs d'Orient pour un moment gourmand et rafraîchissant !

Par Célia Papaïx ·

Taboulé oriental aux raisins secs

Le taboulé, on l'adopte tout l'été ! Avec cette version aux raisins secs, c'est un pur délice qui nous ramène en vacances à chaque bouchée.

Léger, frais, gourmand, le taboulé est idéal pour une journée barbecue ou pour partir en pique-nique. Contrairement au taboulé libanais qui se compose essentiellement de persil, on retrouve dans notre recette du jour des raisins secs moelleux, des tomates, des poivrons et des herbes fraîches. Assaisonné de jus de citron et d'huile d'olive, ce taboulé est validé pour tout l'été ! La recette plaira à toutes les papilles et elle est très facile à refaire à la maison. Découvrez également la version du taboulé au quinoa !

Recette Taboulé oriental aux raisins secs

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de boulghour
  • 100 g de raisins secs
  • 3 tomates
  • 2 poivrons rouges
  • 1 bouquet d'herbes fraîches (menthe, persil, coriandre...)
  • 4 citrons jaunes
  • 8 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire cuire le boulghour le temps indiqué sur le paquet et le laisser gonfler. Laisser refroidir et l'égrainer à la fourchette pour "l'aérer".
2
Faire tremper les raisins secs dans un bol d'eau tiède pour les réhydrater.
3
Laver, retirer les pédoncules des tomates et les détailler en petits dés. Laver, épépiner et couper en petits cubes les poivrons. Ciseler finement les herbes fraîches.
4
Ajouter les raisins secs égouttés, les dés de tomates et poivrons ainsi que les herbes ciselées dans le boulghour et bien mélanger.
5
Arroser avec le jus des citrons et l'huile d'olive. Saler, poivrer, bien mélanger et laisser au frais au moins une heure avant de déguster.
étéHealthyRepas ramadan
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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