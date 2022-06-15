Voici un taboulé aux airs d'Orient pour un moment gourmand et rafraîchissant !

Le taboulé, on l'adopte tout l'été ! Avec cette version aux raisins secs, c'est un pur délice qui nous ramène en vacances à chaque bouchée.
Léger, frais, gourmand, le taboulé est idéal pour une journée barbecue ou pour partir en pique-nique. Contrairement au taboulé libanais qui se compose essentiellement de persil, on retrouve dans notre recette du jour des raisins secs moelleux, des tomates, des poivrons et des herbes fraîches. Assaisonné de jus de citron et d'huile d'olive, ce taboulé est validé pour tout l'été ! La recette plaira à toutes les papilles et elle est très facile à refaire à la maison. Découvrez également la version du taboulé au quinoa !
Recette Taboulé oriental aux raisins secs
Ingrédients
- 300 g de boulghour
- 100 g de raisins secs
- 3 tomates
- 2 poivrons rouges
- 1 bouquet d'herbes fraîches (menthe, persil, coriandre...)
- 4 citrons jaunes
- 8 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire le boulghour le temps indiqué sur le paquet et le laisser gonfler. Laisser refroidir et l'égrainer à la fourchette pour "l'aérer".
2
Faire tremper les raisins secs dans un bol d'eau tiède pour les réhydrater.
3
Laver, retirer les pédoncules des tomates et les détailler en petits dés. Laver, épépiner et couper en petits cubes les poivrons. Ciseler finement les herbes fraîches.
4
Ajouter les raisins secs égouttés, les dés de tomates et poivrons ainsi que les herbes ciselées dans le boulghour et bien mélanger.
5
Arroser avec le jus des citrons et l'huile d'olive. Saler, poivrer, bien mélanger et laisser au frais au moins une heure avant de déguster.