Voici un taboulé aux airs d'Orient pour un moment gourmand et rafraîchissant !

Le taboulé, on l'adopte tout l'été ! Avec cette version aux raisins secs, c'est un pur délice qui nous ramène en vacances à chaque bouchée.

Léger, frais, gourmand, le taboulé est idéal pour une journée barbecue ou pour partir en pique-nique. Contrairement au taboulé libanais qui se compose essentiellement de persil, on retrouve dans notre recette du jour des raisins secs moelleux, des tomates, des poivrons et des herbes fraîches. Assaisonné de jus de citron et d'huile d'olive, ce taboulé est validé pour tout l'été ! La recette plaira à toutes les papilles et elle est très facile à refaire à la maison. Découvrez également la version du taboulé au quinoa !