Cette tarte aux pommes et à la noix de coco est super facile et rapide à préparer pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Tarte aux pommes et à la noix de coco

Une recette parfaite pour un dessert gourmand et exotique. À vous de jouer avec la tarte aux pommes et à la noix de coco !

Envoyez vos papilles au royaume de la gourmandise avec cette magnifique et savoureuse tarte aux pommes et à la noix de coco ! C'est le paradis pour les papilles à l'heure du dessert ou du goûter. En plus, il n'y a rien de plus simple pour réaliser cette recette ! On vous garantit que tout le monde va se régaler avec cette tarte sucrée aux pommes fondantes et à la noix de coco. Si vous aimez ce mélange de saveurs exotiques, vous pouvez tout à fait pimper votre tarte aux pommes avec une meringue à la noix de coco. C'est la promesse d'une pause douceur réussie !

Recette Tarte aux pommes et à la noix de coco

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée
  • 5 pommes
  • 100 g de noix de coco râpée
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 50 g de amandes effilées
  • 50 g de beurre

Préparation

1
Étaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette. Saupoudrer de sucre vanillé.
2
Peler les pommes et retirer le trognon. Trancher les pommes en fines lamelles et les disposer sur la pâte feuilletée en formant une rosace.
3
Saupoudrer de noix de coco râpée et d'amandes effilées. Ajouter des morceaux de beurre un peu partout.
4
Enfourner 30 minutes à 180°C. Déguster tiède ou froid !
TarteFacileFruitsRapideGouter
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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