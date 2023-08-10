Cette tarte aux pommes et à la noix de coco est super facile et rapide à préparer pour le goûter !

Une recette parfaite pour un dessert gourmand et exotique. À vous de jouer avec la tarte aux pommes et à la noix de coco !
Envoyez vos papilles au royaume de la gourmandise avec cette magnifique et savoureuse tarte aux pommes et à la noix de coco ! C'est le paradis pour les papilles à l'heure du dessert ou du goûter. En plus, il n'y a rien de plus simple pour réaliser cette recette ! On vous garantit que tout le monde va se régaler avec cette tarte sucrée aux pommes fondantes et à la noix de coco. Si vous aimez ce mélange de saveurs exotiques, vous pouvez tout à fait pimper votre tarte aux pommes avec une meringue à la noix de coco. C'est la promesse d'une pause douceur réussie !
Recette Tarte aux pommes et à la noix de coco
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 5 pommes
- 100 g de noix de coco râpée
- 1 sachet de sucre vanillé
- 50 g de amandes effilées
- 50 g de beurre
Préparation
1
Étaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette. Saupoudrer de sucre vanillé.
2
Peler les pommes et retirer le trognon. Trancher les pommes en fines lamelles et les disposer sur la pâte feuilletée en formant une rosace.
3
Saupoudrer de noix de coco râpée et d'amandes effilées. Ajouter des morceaux de beurre un peu partout.
4
Enfourner 30 minutes à 180°C. Déguster tiède ou froid !