Cette tarte aux poires et à la noix de coco est une pure gourmandise pour les papilles !

Pour passer un moment gourmand en toute simplicité, osez l'association poires et noix de coco dans une délicieuse tarte !
Changez de la traditionnelle tarte amandine aux poires et régalez-vous avec cette version à la noix de coco. Exotique, gourmande et très facile à refaire chez vous, vous n'allez plus vous en passer ! On vous promet que l'essayer, c'est l'adopter. Ce dessert est parfait pour déguster les premières poires de la saison, et vous pourrez même la réaliser avec des poires au sirop pour prolonger la gourmandise. Si vous voulez renverser vos papilles, découvrez le gâteau retourné aux poires et au chocolat, c'est une tuerie !
Recette Tarte aux poires et à la noix de coco
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 120 g de noix de coco râpée
- 120 g de Sucre en poudre
- 3 oeufs
- 50 g de beurre fondu
- 4 poires
Préparation
1
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette.
2
Mélanger la noix de coco râpée, le sucre en poudre, les oeufs et le beurre fondu jusqu'à l'obtention d'une consistance bien crémeuse.
3
Verser cette préparation sur le fond de tarte.
4
Peler et couper les poires en deux. Retirer le trognon et les déposer sur la crème en les enfonçant légèrement.
5
Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C. Laisser refroidir avant de déguster !
L'astuce du chef
Recouvrir la tarte aux poires et à la noix de coco d'un peu de chocolat fondu pour encore plus de gourmandise !