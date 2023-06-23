Ces tartelettes aux pommes faciles et rapides sont idéales pour un goûter gourmand et pas cher !

La petite douceur du jour : des tartelettes aux pommes express ! Cette recette ne nécessite que 5 ingrédients et c'est super facile à faire pour un goûter improvisé.
Envie d'une gourmandise pour le goûter mais vous n'avez pas grand-chose dans vos placards et pas beaucoup de temps ? Osez cette recette de tartelettes aux pommes express ! On étale un peu de compote de pommes (maison, c'est meilleur) sur de la pâte feuilletée, on ajoute des lamelles de pommes, un peu de cassonade, du beurre et voilà, le tour est joué ! C'est un dessert vraiment pas cher et très gourmand, à préparer en un rien de temps. Découvrez également les tartelettes tatin aux pommes pour une bouchée fondante et généreuse ! Pour du moelleux à l'heure du goûter, voici le meilleur gâteau au monde : le cake invisible aux pommes, une tuerie !
Recette Tartelettes aux pommes faciles et rapides
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 6 c. à café de compote de pommes
- 2 pommes
- 6 c. à café de cassonade
- 20 g de beurre
Préparation
1
Dérouler la pâte feuilletée. Découper 6 rectangles égaux puis les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
2
Étaler de la compote de pommes par-dessus. Éplucher et enlever les pépins des pommes puis les détailles en lamelles fines.
3
Les déposer sur les tartelettes en les superposant légèrement. Saupoudrer de cassonade et ajouter un peu de beurre coupé en petits dés.
4
Enfourner 30 minutes à 180°C. Déguster chaud ou froid !