Cette tarte campagnarde aux pommes de terre et lardons est gourmande, économique et facile à préparer !

Vous allez adorer cette recette simple et gourmande pour le dîner. À vous de jouer pour réaliser cette délicieuse tarte campagnarde aux pommes de terre et lardons !
Changez de la quiche traditionnelle avec une nouvelle tarte absolument irrésistible : la tarte campagnarde aux pommes de terre et aux lardons ! Idéale pour un dîner économique et express, cette recette se déguste aussi bien chaude que froide. Vous pourrez l'accompagner d'une salade pour une assiette complète et bien gourmande. C'est super facile et rapide à préparer, il faudra seulement patienter le temps de la cuisson. Mais promis, vous allez vous régaler sans vous ruiner ! N'hésitez pas à varier les plaisirs en apportant quelques épices de votre choix ou bien avec du comté râpé (c'est délicieux).
Recette Tarte campagnarde aux pommes de terre et lardons
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 150 g de crème fraîche épaisse
- 3 pommes de terre
- sel, poivre
- 1 oignon
- 125 g de lardons
- Origan
- fromage râpé
Préparation
1
Dérouler la pâte brisée sur une plaque recouverte de papier cuisson. Étaler la crème fraîche par-dessus.
2
Laver et éplucher les pommes de terre. Les détailler en fines rondelles (attention à ne pas faire de grosses rondelles sinon elles ne vont pas être fondantes) puis les disposer sur la pâte en forme de rosace.
3
Ajouter l'oignon émincé et les lardons un peu partout. Saler, poivrer et parsemer d'origan puis enfourner à 210°C pendant 35 minutes environ.
4
Sortir la tarte campagnarde du four et ajouter une belle poignée de fromage râpé. Remettre au four pendant 5 à 10 minutes pour gratiner. Déguster chaud ou froid !