Cette tarte campagnarde aux pommes de terre et lardons est gourmande, économique et facile à préparer !

Par Célia Papaïx ·

Tarte campagnarde aux pommes de terre et lardons

Vous allez adorer cette recette simple et gourmande pour le dîner. À vous de jouer pour réaliser cette délicieuse tarte campagnarde aux pommes de terre et lardons !

Changez de la quiche traditionnelle avec une nouvelle tarte absolument irrésistible : la tarte campagnarde aux pommes de terre et aux lardons ! Idéale pour un dîner économique et express, cette recette se déguste aussi bien chaude que froide. Vous pourrez l'accompagner d'une salade pour une assiette complète et bien gourmande. C'est super facile et rapide à préparer, il faudra seulement patienter le temps de la cuisson. Mais promis, vous allez vous régaler sans vous ruiner ! N'hésitez pas à varier les plaisirs en apportant quelques épices de votre choix ou bien avec du comté râpé (c'est délicieux).

Recette Tarte campagnarde aux pommes de terre et lardons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 150 g de crème fraîche épaisse
  • 3 pommes de terre
  • sel, poivre
  • 1 oignon
  • 125 g de lardons
  • Origan
  • fromage râpé

Préparation

1
Dérouler la pâte brisée sur une plaque recouverte de papier cuisson. Étaler la crème fraîche par-dessus.
2
Laver et éplucher les pommes de terre. Les détailler en fines rondelles (attention à ne pas faire de grosses rondelles sinon elles ne vont pas être fondantes) puis les disposer sur la pâte en forme de rosace.
3
Ajouter l'oignon émincé et les lardons un peu partout. Saler, poivrer et parsemer d'origan puis enfourner à 210°C pendant 35 minutes environ.
4
Sortir la tarte campagnarde du four et ajouter une belle poignée de fromage râpé. Remettre au four pendant 5 à 10 minutes pour gratiner. Déguster chaud ou froid !
TarteFacileRapidePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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