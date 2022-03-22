Miam, des gougères au chorizo et au comté pour un apéro relevé et gourmand !

À la recherche d'une recette originale à proposer à vos convives pour l'apéritif ? Voici de merveilleuses gougères au chorizo et au comté !
Très faciles à réaliser, les gougères sont des petits choux salés que l'on peut déguster nature ou bien avec des garnitures gourmandes. Ce soir, c'est épicé avec ces gougères au chorizo et au comté ! On ajoute un peu de piment d'Espelette pour faire monter la température, c'est trop bon. Les palmitos au chorizo ou encore les cookies au chorizo feront de vous les rois de l'apéro ! Et pour une table encore plus festive, osez les gougères à la mousse d'avocat et au saumon !
Recette Gougères chorizo comté
Ingrédients
- 125 ml de lait
- 125 ml de eau
- 75 g de beurre
- 150 g de farine
- 4 oeufs
- 1 pincée de Piment d'Espelette
- 100 g de Comté
- 100 g de chorizo
Préparation
1
Porter le lait, l'eau et le beurre à ébullition. Quand le beurre est fondu, ajouter la farine hors du feu en une fois jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
2
Remettre sur le feu pour déshydrater la pâte. Elle doit se décoller des bords facilement.
3
Hors du feu, verser les oeufs préalablement battus petit à petit. La pâte doit être lisse mais ferme. Incorporer le piment d'Espelette et le comté.
4
Retirer la peau du chorizo et le découper en petits morceaux. Les ajouter à la préparation et bien mélanger.
5
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, former des petites boules à l'aide d'une cuillère puis enfourner 20 à 25 minutes à 190°C.