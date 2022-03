Miam, des gougères au chorizo et au comté pour un apéro relevé et gourmand !

À la recherche d'une recette originale à proposer à vos convives pour l'apéritif ? Voici de merveilleuses gougères au chorizo et au comté !

Très faciles à réaliser, les gougères sont des petits choux salés que l'on peut déguster nature ou bien avec des garnitures gourmandes. Ce soir, c'est épicé avec ces gougères au chorizo et au comté ! On ajoute un peu de piment d'Espelette pour faire monter la température, c'est trop bon. Les palmitos au chorizo ou encore les cookies au chorizo feront de vous les rois de l'apéro ! Et pour une table encore plus festive, osez les gougères à la mousse d'avocat et au saumon !