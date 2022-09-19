La quiche lorraine traditionnelle, la recette gourmande et facile à faire à la maison !

Accompagnez votre quiche lorraine traditionnelle d'une belle salade et voilà un repas vite fait bien fait et très savoureux.
On adore les quiches, pas vous ? Faciles et rapides à réaliser, elles sont nos meilleures amies quand on n'a pas envie de se prendre la tête pour le dîner. Aujourd'hui, on (re)découvre la recette traditionnelle de la quiche lorraine ! Avec ses petits lardons et sa pâte brisée maison, c'est un pur délice pour les papilles. Vous pourrez utiliser une pâte brisée toute prête pour gagner encore plus de temps. Et si vous voulez une recette plus légère, osez la quiche aux légumes sans pâte. Pour surprendre vos invités, on vous propose une recette originale : la baguette quiche ! Avec toutes ces idées, vous ne serez définitivement plus une quiche en cuisine !
Recette Quiche lorraine traditionnelle
Ingrédients
- Pour la pâte brisée maison :
- 300 g de farine
- 1 pincée de sel
- 150 g de beurre mou
- 8 cl de eau tiède
- Pour la quiche :
- 200 g de lardon
- 4 oeufs
- 200 ml de crème fraîche
- 200 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade moulue
Préparation
1
Réaliser la pâte brisée : mélanger la farine et le sel puis ajouter le beurre mou coupé en petits morceaux.
2
Mélanger du bout des doigts afin d'obtenir une texture sableuse. Verser l'eau petit à petit et pétrit à la main jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte homogène qui ne colle pas aux doigts.
3
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie puis la déposer dans un moule à tarte. Piquer le fond avec une fourchette.
4
Faire revenir les lardons dans une poêle sans ajout de matière grasse. Les laisser égoutter sur du papier absorbant afin de retirer l'excédent de gras.
5
Battre les oeufs avec la crème fraîche et le lait puis assaisonner de sel, poivre et noix de muscade.
6
Déposer les lardons sur la pâte et verser la préparation précédente par-dessus. Enfourner 45 à 50 minutes à 180°C.
7
Déguster la quiche lorraine traditionnelle chaude ou froide avec une salade par exemple.