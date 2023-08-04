Une tartelette tatin aux courgettes et à la feta pour se régaler cet été, l'entrée facile et rapide à préparer

Vos papilles vont être toutes retournées en mangeant cette tartelette estivale aux courgettes et à la feta !
Voici une idée de recette simple mais gourmande à croquer de toute urgence : une tartelette tatin aux courgettes et à la feta ! Avec un peu de miel et de thym, c'est ultra-savoureux et vos papilles n'y résisteront pas, on vous le garantit. On peut décliner les plaisirs avec une version aux tomates cerises ou encore aux carottes. Ces tartelettes sont super simples à préparer à la maison. Vous pourrez les partager à l'heure de l'apéro ou bien les servir en entrée avec une salade.
Recette Tartelette tatin aux courgettes et à la feta
Ingrédients
- 1 courgette
- 1 pâte feuilletée
- 4 c. à soupe de miel
- thym
- sel, poivre
- feta
- basilic
Préparation
1
Laver la courgette et découper les extrémités. Tailler de fines lamelles.
2
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, faire 4 ronds avec le miel. Déposer les lamelles de courgettes en rosace.
3
Saupoudrer de thym, sel et poivre. Découper 4 disques de pâte feuilletée et les déposer sur les courgettes. Replier les bords à l'intérieur.
4
Enfourner 25 minutes à 180°C.
5
À la sortie du four, retourner les tartelettes tatin et émietter de la feta par-dessus. Ajouter une feuille de basilic et déguster !