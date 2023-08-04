Une tartelette tatin aux courgettes et à la feta pour se régaler cet été, l'entrée facile et rapide à préparer

Par Célia Papaïx ·

Tartelette tatin aux courgettes et à la feta

Vos papilles vont être toutes retournées en mangeant cette tartelette estivale aux courgettes et à la feta !

Voici une idée de recette simple mais gourmande à croquer de toute urgence : une tartelette tatin aux courgettes et à la feta ! Avec un peu de miel et de thym, c'est ultra-savoureux et vos papilles n'y résisteront pas, on vous le garantit. On peut décliner les plaisirs avec une version aux tomates cerises ou encore aux carottes. Ces tartelettes sont super simples à préparer à la maison. Vous pourrez les partager à l'heure de l'apéro ou bien les servir en entrée avec une salade.

Recette Tartelette tatin aux courgettes et à la feta

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 courgette
  • 1 pâte feuilletée
  • 4 c. à soupe de miel
  • thym
  • sel, poivre
  • feta
  • basilic

Préparation

1
Laver la courgette et découper les extrémités. Tailler de fines lamelles.
2
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, faire 4 ronds avec le miel. Déposer les lamelles de courgettes en rosace.
3
Saupoudrer de thym, sel et poivre. Découper 4 disques de pâte feuilletée et les déposer sur les courgettes. Replier les bords à l'intérieur.
4
Enfourner 25 minutes à 180°C.
5
À la sortie du four, retourner les tartelettes tatin et émietter de la feta par-dessus. Ajouter une feuille de basilic et déguster !
TarteVégétarienHealthyLégumes
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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