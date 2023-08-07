Savourez ce tiramisu léger aux abricots, un dessert estival gourmand et très simple à réaliser

Par Célia Papaïx ·

Tiramisu aux abricots

Pour terminer le repas sur une touche sucrée et fruitée, osez le tiramisu aux abricots ! C'est un dessert très facile et rapide à préparer qui va ensoleiller vos papilles.

Voici une nouvelle recette de tiramisu aux abricots spéciale pour l'été ! Pas besoin de passer des heures en cuisine, cette préparation aux abricots est ultra-facile à reproduire chez vous. Un dessert estival absolument irrésistible, surtout si on l'accompagne d'un punch aux abricots et aux pêches ! N'hésitez pas à ajouter quelques miettes de spéculoos pour encore plus de gourmandise… Et pour profiter à fond de la saison des abricots, on vous recommande de tester de toute urgence ce magnifique cake moelleux et fruité.

Recette Tiramisu aux abricots

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 75 g de sucre roux
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 250 g de mascarpone
  • 16 biscuits à la cuillère
  • 8 abricots frais

Préparation

1
Séparer les blancs des jaunes. Fouetter les jaunes avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange épaississe et blanchisse.
2
Ajouter le mascarpone détendu au préalable avec un fouet.
3
Monter les blancs en neige. Quand ils sont bien fermes, les incorporer délicatement à la préparation et bien mélanger.
4
Laver les abricots, les dénoyauter et les couper en cubes.
5
Dans des verrines assez hautes, déposer au fond des biscuits à la cuillère. Ajouter un peu de crème, des morceaux d'abricots puis répéter l'opération.
6
Terminer par des abricots et réserver au frais pendant au moins 4 heures (une nuit dans l'idéal) et déguster bien frais.
FruitsétéTiramisuFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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