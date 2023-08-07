Savourez ce tiramisu léger aux abricots, un dessert estival gourmand et très simple à réaliser

Pour terminer le repas sur une touche sucrée et fruitée, osez le tiramisu aux abricots ! C'est un dessert très facile et rapide à préparer qui va ensoleiller vos papilles.
Voici une nouvelle recette de tiramisu aux abricots spéciale pour l'été ! Pas besoin de passer des heures en cuisine, cette préparation aux abricots est ultra-facile à reproduire chez vous. Un dessert estival absolument irrésistible, surtout si on l'accompagne d'un punch aux abricots et aux pêches ! N'hésitez pas à ajouter quelques miettes de spéculoos pour encore plus de gourmandise… Et pour profiter à fond de la saison des abricots, on vous recommande de tester de toute urgence ce magnifique cake moelleux et fruité.
Recette Tiramisu aux abricots
Ingrédients
- 3 oeufs
- 75 g de sucre roux
- 1 sachet de sucre vanillé
- 250 g de mascarpone
- 16 biscuits à la cuillère
- 8 abricots frais
Préparation
1
Séparer les blancs des jaunes. Fouetter les jaunes avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange épaississe et blanchisse.
2
Ajouter le mascarpone détendu au préalable avec un fouet.
3
Monter les blancs en neige. Quand ils sont bien fermes, les incorporer délicatement à la préparation et bien mélanger.
4
Laver les abricots, les dénoyauter et les couper en cubes.
5
Dans des verrines assez hautes, déposer au fond des biscuits à la cuillère. Ajouter un peu de crème, des morceaux d'abricots puis répéter l'opération.
6
Terminer par des abricots et réserver au frais pendant au moins 4 heures (une nuit dans l'idéal) et déguster bien frais.