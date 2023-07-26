Fondez pour le moelleux de ce cake aux abricots, super facile et rapide à préparer pour un goûter ensoleillé

Par Célia Papaïx ·

Cake facile et moelleux aux abricots

Vos papilles vont succomber à la douceur fruitée de ce cake moelleux aux abricots ! Cette recette ensoleillée pour le goûter est très simple à réaliser chez vous.

Profitez de la saison des abricots pour vous régaler avec ce cake moelleux ! On parie que vos papilles deviendront accros à cette recette estivale et ensoleillée à déguster pour le goûter. C'est un dessert très simple à préparer et qui ne demande pas de passer des heures en cuisine. Osez également le gâteau renversé aux abricots pour un goûter surprenant et gourmand ! Si vous préférez ne pas utiliser le four, voici nos meilleures idées de recettes de gâteaux sans cuisson à tester de toute urgence.

Recette Cake facile et moelleux aux abricots

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 180 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 100 g de beurre fondu
  • 50 ml de crème liquide
  • 200 g de abricots frais mûrs
  • amandes effilées

Préparation

1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume.
2
Ajouter la farine, la levure, le beurre fondu et la crème liquide et mélanger pour obtenir une préparation bien lisse.
3
Laver les abricots, les dénoyauter et les couper en dés. Les incorporer à la pâte puis mélanger rapidement.
4
Verser dans un moule à cake beurré, saupoudrer d'amandes effilées et enfourner 40 minutes à 180°C.
5
Vérifier la cuisson avec un couteau : la lame doit ressortir sèche. Laisser refroidir avant de déguster.
L'astuce du chef
Remplacer les amandes par des pistaches si vous voulez varier les plaisirs.
GâteauCakeFruitsFacileGouterété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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