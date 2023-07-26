Fondez pour le moelleux de ce cake aux abricots, super facile et rapide à préparer pour un goûter ensoleillé

Vos papilles vont succomber à la douceur fruitée de ce cake moelleux aux abricots ! Cette recette ensoleillée pour le goûter est très simple à réaliser chez vous.
Profitez de la saison des abricots pour vous régaler avec ce cake moelleux ! On parie que vos papilles deviendront accros à cette recette estivale et ensoleillée à déguster pour le goûter. C'est un dessert très simple à préparer et qui ne demande pas de passer des heures en cuisine. Osez également le gâteau renversé aux abricots pour un goûter surprenant et gourmand ! Si vous préférez ne pas utiliser le four, voici nos meilleures idées de recettes de gâteaux sans cuisson à tester de toute urgence.
Recette Cake facile et moelleux aux abricots
Ingrédients
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 180 g de farine
- 1 sachet de levure
- 100 g de beurre fondu
- 50 ml de crème liquide
- 200 g de abricots frais mûrs
- amandes effilées
Préparation
1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume.
2
Ajouter la farine, la levure, le beurre fondu et la crème liquide et mélanger pour obtenir une préparation bien lisse.
3
Laver les abricots, les dénoyauter et les couper en dés. Les incorporer à la pâte puis mélanger rapidement.
4
Verser dans un moule à cake beurré, saupoudrer d'amandes effilées et enfourner 40 minutes à 180°C.
5
Vérifier la cuisson avec un couteau : la lame doit ressortir sèche. Laisser refroidir avant de déguster.
L'astuce du chef
Remplacer les amandes par des pistaches si vous voulez varier les plaisirs.