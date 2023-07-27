Voici une tortilla caliente au chorizo pour enflammer vos papilles de gourmandise !

Une recette facile et gourmande à partager de toute urgence avec vos convives ! La tortilla au chorizo va mettre le feu à l'heure de l'apéro…
La tortilla de patata est un plat originaire d'Espagne qui se déguste aussi bien à l'heure de l'apéro coupée en cubes, qu'en entrée avec une salade mais aussi en plat principal pour un dîner sans prise de tête. C'est très facile à faire, ça ressemble à une omelette épaisse avec des pommes de terre et la garniture de votre choix finalement. Ici, on ajoute un peu de chorizo et de poivron rouge dans la tortilla pour la rendre muy caliente ! Vos papilles vont s'enflammer… Pour une version plus hivernale, voici la tortilla à la raclette qui dégouline de gourmandise !
Recette Tortilla au chorizo
Ingrédients
- 4 pommes de terre
- 1 oignon
- 1/2 chorizos
- 1 poivron rouge
- huile d'olive
- 6 oeufs
- sel, poivre
Préparation
1
Éplucher les pommes de terre et les faire cuire pendant 30 minutes, départ eau froide. Elles doivent être encore un peu fermes.
2
Les couper en cubes et réserver.
3
Peler et émincer l'oignon, tailler le chorizo en cubes ainsi que le poivron épépiné.
4
Faire revenir l'oignon, le poivron et les pommes de terre dans une poêle avec un bon filet d'huile d'olive. Laisser colorer quelques minutes à feu vif puis ajouter le chorizo et laisser de nouveau cuire pendant 5 minutes en mélangeant régulièrement.
5
Battre les oeufs en omelette. Saler, poivrer et verser dans la poêle. Baisser le feu et laisser cuire à couvert 5 minutes. Retourner en vous aidant d'une assiette et laisser cuire encore quelques minutes.
6
Déguster chaud ou froid !
L'astuce du chef
N'hésitez pas à ajouter un peu de piment en poudre si vous aimez les plats épicés !