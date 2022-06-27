Cuisinez la traditionnelle tortilla de patata, un plat espagnol facile et tellement gourmand

Parmi les spécialités espagnoles, on ne résiste pas à la célèbre tortilla de patata. Découvrez la recette de ce plat facile et surtout très gourmand !
Une omelette généreuse garnie de pommes de terre fondantes et d'oignons finement émincés, voilà la définition de la tortilla de patata traditionnelle. À l'image de son pays, la cuisine espagnole est pleine de soleil et de saveurs. Ce plat réconfortant peut être servi au dîner pour un repas léger, ou en guise de tapas à l'apéro.
Décollez pour l'Espagne avec la recette de la tortilla de patata traditionnelle. En cuisine, c'est vous le chef !
Recette Tortilla de patata
Ingrédients
- 10 pommes de terre
- 2 oignons jaunes
- 6 oeufs
- Huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Commencez la recette de la tortilla de patata en épluchant toutes les pommes de terre.
2
Coupez les pommes de terre en fines lamelles. Réservez.
3
Pelez et émincez finement les oignons.
4
Dans une poêle chaude, versez de l'huile d'olive (environ 15cl).
5
Ajoutez les oignons en lamelles dans la poêle. Faites suer les oignons à feu moyen jusqu'à obtenir une belle coloration.
6
Une fois que les oignons sont fondants et translucides, ajoutez les pommes de terre dans la poêle. Laissez cuire à feu moyen pendant 40 minutes. Cette étape est importante car la cuisson des pommes de terre va beaucoup jouer dans la réussite de la recette de la tortilla de patata. Si les pommes de terre accrochent à la poêle, n'hésitez pas à rajouter de l'huile d'olive en quantité.
7
Pendant que les pommes de terre cuisent avec les oignons, vous pouvez passer à la préparation des oeufs. Battez les oeufs en omelette dans un grand saladier.
8
Assaisonnez l'omelette avec du sel et du poivre.
9
Une fois que les pommes de terre et les oignons sont cuits (pour rappel ils doivent être moelleux mais pas trop colorés) vous pouvez verser le tout dans le saladier.
10
Mélangez l'omelette avec les pommes de terre et l'oignon.
11
Dans une poêle propre, passez à la cuisson de la tortilla de patata. Versez le contenu du saladier dans la poêle. Laissez cuire une quinzaine de minutes à feu moyen.
12
Retournez la tortilla soigneusement à l'aide d'une grande spatule et laissez cuire encore 5 minutes.
13
Placez la tortilla de patata espagnole dans un grand plat et coupez-la en petits carrés. C'est comme ça que l'on déguste ce plat en Espagne. En guise de tapas ou avec un salade légère, vous allez vous régaler avec cette recette de tortilla de patata.
L'astuce du chef
Vous pouvez associer ce plat avec toutes sortes d'ingrédients. Par exemple, grillez un morceau de pain, déposez un carré de tortilla de patata et ajoutez une tranche fine de jambon sec. Un vrai régal !