Recette express et pas chère du jour : le wrap au jambon et au fromage, vous allez fondre de plaisir !

Par Célia Papaïx ·

Tortilla wrap pas cher au jambon et au fromage

Un plat gourmand et sans prise de temps, parfait pour les petits budgets et les pressés !

Avec cette recette, vous allez vous régaler sans vous ruiner ! Le wrap gratiné au jambon et au fromage est super simple et rapide à préparer. À tremper dans une sauce tomate pour un apéro convivial, avec une salade pour une assiette complète, ce wrap est vite fait bien fait et ne fera pas de trou dans votre porte-monnaie, parfait pour les étudiants. Recréez également la fameuse recette du wrap chèvre, trop gourmand ! Et si vous cherchez d'autres idées de recettes pas chères et rapides à préparer, voici une omelette au jambon et au fromage.

Recette Tortilla wrap pas cher au jambon et au fromage

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 tortillas
  • 4 c. à soupe de crème fraîche
  • 2 tranches de jambon
  • 4 tranches de fromage (emmental ou mozzarella)
  • Origan
  • sel, poivre
  • fromage râpé

Préparation

1
Déposer une tortilla sur un plan de travail et réaliser une incision en partant du milieu vers l'une des extrémités de la galette.
2
Étaler une cuillère à soupe de crème sur toute la surface. Déposer une tranche de jambon puis deux tranches de fromage sur chaque coin de la tortilla. Replier en 4.
3
Assaisonner d'origan, sel et poivre. Replier la tortilla en 4.
4
Étaler une cuillère à soupe par dessus du wrap replié et saupoudrer généreusement de fromage râpé.
5
Passer 10 minutes au four à 190°C et déguster aussitôt !
Pas chèresRapideFacileétudiantesFromage
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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