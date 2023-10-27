Voici la vraie recette de la truffade ! Un plat gourmand et traditionnel qui fait fondre nos papilles...

Découvrez la recette originale de la truffade, un plat bien réconfortant à partager de toute urgence ! Et spoiler alert : il n'y a pas de truffe dans la truffade…
La truffade est un plat typique d'Auvergne et se prépare à partir de pommes de terre et de tomme fraîche de Cantal ou d'Aubrac. C'est tout ! Généralement, il n'y a pas de lard mais vous pouvez en ajouter si vous êtes gourmand. C'est une recette très simple à réaliser : on découpe nos pommes de terre, on les laisse doucement cuire dans une cocotte puis, on ajoute le fromage et on laisse fondre. On mélange et voilà ! Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire et on parie que vous allez vous régaler. C'est tout simplement irrésistible, surtout si on aime le fromage bien filant ! D'ailleurs, c'est la clé pour réussir cette recette car, comme on dit : «une truffade qui ne file pas c'est une truffade ratée».
Recette Truffade traditionnelle
Ingrédients
- 1,2 kg de pomme de terre
- 2 c. à soupe de Saindoux (ou beurre)
- sel, poivre
- 600 g de tomme fraîche de Cantal ou d'Aubrac
Préparation
1
Laver et peler les pommes de terre. Les couper en fines lamelles, les rincer de nouveau et les essuyer dans un linge propre.
2
Dans une cocotte, faire fondre le Saindoux (ou le beurre). Ajouter les pommes de terre et laisser cuire une dizaine de minutes à feu moyen/vif. Saler, poivrer et mélanger.
3
Baisser le feu et couvrir la cocotte. Laisser cuire les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes (vérifier la cuisson en plantant un couteau dans la chair, il doit s'enfoncer facilement).
4
Pendant ce temps, couper la tomme de Cantal ou d'Aubrac en lamelles. Une fois les pommes de terre fondantes, déposer le fromage par-dessus.
5
Laisser doucement fondre puis, avant de servir bien chaud, mélanger vivement !