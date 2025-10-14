La tarte aux pommes alsacienne, une recette gourmande avec un appareil à flan

La tarte aux pommes alsacienne est une spécialité traditionnelle qui se distingue par son délicieux appareil à base de crème et d'œufs qui enrobe les pommes. Cette recette de tarte alsacienne authentique combine une pâte sablée croustillante, des pommes fondantes et un appareil à flan parfumé à la cannelle et à la vanille. Simple à réaliser et généreuse, cette tarte aux pommes à l'alsacienne est le dessert familial par excellence ! Il sera aussi idéal pour un goûter gourmand et original. On vous partage toutes les astuces de cette recette traditionnelle transmise de génération en génération dans l'Est de la France, pour un résultat moelleux et savoureux.
Recette Tarte aux pommes alsacienne traditionnelle
Ingrédients
- Pour la pâte sablée :
- 250 g de farine
- 125 g de beurre froid
- 50 g de sucre
- 1 oeuf
- 1 pincée de sel
- 2 c. à soupe de eau froide si besoin
- Pour la garniture :
- 5 pommes Golden ou Reinette
- 1/2 jus de citron
- 2 c. à soupe de sucre
- 1 c. à café de cannelle
- Pour l'appareil :
- 200 ml de crème liquide entière
- 2 oeufs
- 80 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de cannelle
Préparation
1
Réaliser la pâte : dans un saladier, mélanger la farine, le sucre et le sel. Ajouter le beurre froid coupé en petits dés et, du bout des doigts, mélanger jusqu'à ce que la texture devienne sableuse.
2
Ajouter l'oeuf puis pétrir rapidement pour former une boule (ajouter un peu d'eau si besoin). Filmer puis réserver au frais 30 minutes.
3
Préchauffer le four à 180°C.
4
Sur un plan de travail fariné, étaler la pâte au rouleau pour obtenir une épaisseur d'environ 3 à 4 mm. Beurrer un moule à tarte de 26-28 cm et déposer la pâte au fond du moule. Piquer le fond avec une fourchette et remonter les bords. Couper l'excédent de pâte.
5
Éplucher les pommes et les détailler en fines lamelles (4 mm). Arroser de jus de citron pour éviter qu'elles ne noircissent.
6
Mélanger le sucre et la cannelle dans un bol.
7
Disposer les lamelles de pommes sur la pâte en formant une rosace. Commencer par le bord extérieur et terminer au centre, les lamelles doivent légèrement se chevaucher. Saupoudrer de sucre à la cannelle.
8
Dans un bol, battre les oeufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la crème liquide et la cannelle et bien remuer. Verser l'appareil à flan sur les pommes.
9
Enfourner 35 à 40 minutes. La tarte est cuite quand l'appareil est bien pris (il ne doit plus trembler) et légèrement doré sur le dessus.
10
Laisser tiédir avec de démouler. Servir un peu tiède avec du sucre glace !
L'astuce du chef
Attention à ne pas trop remplir la tarte avec l'appareil à flan : il doit tout juste recouvrir les pommes.