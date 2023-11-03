Osez le velouté aux patates douces, carottes et lait de coco ! Une recette réconfortante et très gourmande

Pour vous réchauffer tout en douceur, voici un velouté tout doux et savoureux aux patates douces, carottes et lait de coco. C'est super facile à refaire, alors foncez derrière les fourneaux !
Les soupes et veloutés, c'est vraiment le bonheur quand il fait froid dehors et qu'on veut réchauffer nos papilles tout en se régalant. Aujourd'hui, on vous propose une recette aux patates douces, carottes et lait de coco. On relève la douceur de ces ingrédients avec un peu de curry et le tour est joué ! C'est très facile à préparer, surtout pour le dîner quand on n'a pas d'idée ni l'envie de passer des heures derrière les fourneaux. Profitez de la saison pour concocter un velouté de potimarron très gourmand !
Recette Velouté aux patates douces, carottes et lait de coco
Ingrédients
- 1 oignon
- 4 carottes
- 2 patates douces
- 30 cl de lait de coco
- sel, poivre
- curry
Préparation
1
Dans une cocotte, faire revenir l'oignon émincé dans un peu d'huile d'olive.
2
Une fois l'oignon translucide, ajouter les carottes pelées et coupées en rondelles ainsi que les patates douces épluchées et taillées en cubes.
3
Verser le lait de coco puis ajouter de l'eau, jusqu'à hauteur des légumes.
4
Saler, poivrer et ajouter un peu de curry en poudre. Laisser cuire pendant environ 30 minutes.
5
Vérifier la cuisson en plantant un couteau dans les légumes : la lame doit s'enfoncer facilement.
6
Mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Goûter et réajuster l'assaisonnement si besoin.