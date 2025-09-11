Velouté de butternut et lait de coco : la recette onctueuse parfaite pour cet automne

Par Célia Papaïx ·

Velouté de courge butternut au lait de coco

Ce velouté de courge butternut au lait de coco incarne parfaitement les saveurs de l'automne ! Onctueux, parfumé et réconfortant, il associe la douceur naturelle de la butternut à la richesse crémeuse du lait de coco. Une pointe de gingembre et de curry vient sublimer ce potage automnal, parfait pour les soirées qui se rafraîchissent. Simple à réaliser et pas chère, cette recette de velouté butternut ravira toute la famille. N'hésitez pas à l'accompagner de croûtons à l'ail ou d'ajouter quelques tranches de bacon grillé pour plus de gourmandise !

Recette Velouté de courge butternut au lait de coco

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 courge butternut (environ 1,5 kg)
  • 1 oignon jaune
  • 1 pomme de terre
  • 400 ml de lait de coco
  • 500 ml de bouillon de légumes
  • 1 morceau de gingembre frais (2 cm)
  • 1 c. à café de curry
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Peler et vider la courge butternut. La tailler en cubes ainsi que la pomme de terre. Émincer l'oignon et râper le gingembre.
2
Dans une cocotte, faire revenir l'oignon ciselé avec l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il devienne transparent.
3
Ajouter le gingembre et le curry et laisser cuire 1 minute pour libérer les arômes.
4
Ajouter les cubes de butternut et de pomme de terre. Bien mélanger avant de verser le bouillon et le lait de coco.
5
Laisser mijoter 20 minutes pour que la courge soit bien tendre. Mixer finement et assaisonner de sel et poivre à convenance.
6
Servir bien chaud !
