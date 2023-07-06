Idée de dessert gourmand et prêt en 5 minutes : des verrines de framboises, fromage blanc et granola

Il n'y a rien de plus simple que cette recette aux framboises, fromage blanc et granola ! Vos papilles ne pourront pas y résister.
Parce que pour se régaler à l'heure du dessert, on n'est pas obligé de se prendre la tête. Voici une recette ultra-simple et express à réaliser de toute urgence : des verrines aux framboises, fromage blanc et granola ! C'est frais, c'est léger, c'est gourmand… Aucune raison de ne pas craquer ! Vous pouvez varier les plaisirs en remplaçant les framboises par des fraises ou encore préparer votre granola maison aux fruits secs et au chocolat. Vite, en cuisine !
Recette Verrine de framboises, fromage blanc et granola
Ingrédients
- 150 g de granola
- 300 g de fromage blanc
- 300 g de framboises
- un peu de miel
Préparation
1
Déposer un peu de granola dans des verrines individuelles.
2
Ajouter du fromage blanc, des framboises fraîches, encore du granola, du fromage blanc et terminer par des framboises.
3
Arroser avec un filet de miel et servir bien frais.