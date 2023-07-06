Idée de dessert gourmand et prêt en 5 minutes : des verrines de framboises, fromage blanc et granola

Par Célia Papaïx ·

Verrine de framboises, fromage blanc et granola

Il n'y a rien de plus simple que cette recette aux framboises, fromage blanc et granola ! Vos papilles ne pourront pas y résister.

Parce que pour se régaler à l'heure du dessert, on n'est pas obligé de se prendre la tête. Voici une recette ultra-simple et express à réaliser de toute urgence : des verrines aux framboises, fromage blanc et granola ! C'est frais, c'est léger, c'est gourmand… Aucune raison de ne pas craquer ! Vous pouvez varier les plaisirs en remplaçant les framboises par des fraises ou encore préparer votre granola maison aux fruits secs et au chocolat. Vite, en cuisine !

Recette Verrine de framboises, fromage blanc et granola

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de granola
  • 300 g de fromage blanc
  • 300 g de framboises
  • un peu de miel

Préparation

1
Déposer un peu de granola dans des verrines individuelles.
2
Ajouter du fromage blanc, des framboises fraîches, encore du granola, du fromage blanc et terminer par des framboises.
3
Arroser avec un filet de miel et servir bien frais.
RapideFacileVerrineFruitsétéHealthy
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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