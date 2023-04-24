Des verrines de fraises au fromage blanc et aux spéculoos prêtes en 5 minutes et délicieuses !

Par Célia Papaïx
·Publié le 24/04/2023 à 10:00
Pour un dessert gourmand et ultra-rapide à préparer, craquez pour ces verrines de fraises, fromage blanc et spéculoos ! Vos papilles vont en redemander.
Réalisez un dessert express avec cette recette de verrines de fraises au fromage blanc et aux biscuits spéculoos ! Il n'y a vraiment rien de plus simple et de plus rapide pour vous régaler. Vous pouvez tout à fait remplacer les spéculoos par des petits sablés ou d'autres biscuits réduits en miettes. On ajoute quelques jolies fraises fraîches, du fromage blanc et le tour est joué ! N'hésitez pas à incorporer un peu de confiture de fraises maison dans le fromage blanc pour plus de gourmandise. Impressionnez vos papilles avec la tarte aux fraises sans cuisson, prête en quelques minutes également !
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !