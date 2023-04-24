Des verrines de fraises au fromage blanc et aux spéculoos prêtes en 5 minutes et délicieuses !

Par Célia Papaïx ·

Verrine de fraises au fromage blanc et spéculoos

Pour un dessert gourmand et ultra-rapide à préparer, craquez pour ces verrines de fraises, fromage blanc et spéculoos ! Vos papilles vont en redemander.

Réalisez un dessert express avec cette recette de verrines de fraises au fromage blanc et aux biscuits spéculoos ! Il n'y a vraiment rien de plus simple et de plus rapide pour vous régaler. Vous pouvez tout à fait remplacer les spéculoos par des petits sablés ou d'autres biscuits réduits en miettes. On ajoute quelques jolies fraises fraîches, du fromage blanc et le tour est joué ! N'hésitez pas à incorporer un peu de confiture de fraises maison dans le fromage blanc pour plus de gourmandise. Impressionnez vos papilles avec la tarte aux fraises sans cuisson, prête en quelques minutes également !

Recette Verrine de fraises au fromage blanc et spéculoos

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de fraises
  • 300 g de fromage blanc
  • 130 g de biscuits spéculoos
  • 4 feuilles de menthe

Préparation

1
Réduire les biscuits en miettes. Répartir la moitié des spéculoos au fond des verrines.
2
Ajouter le fromage blanc, quelques fraises coupées en dés et recouvrir de fromage blanc.
3
Parsemer du reste de spéculoos et décorer avec quelques lamelles de fraises. Ajouter une feuille de menthe fraîche et servir bien frais.
FruitsFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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