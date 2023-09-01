Le dessert du jour prêt en 5 minutes : des verrines de pêches, fromage blanc et granola trop gourmandes

Cette recette fruitée ne vous demandera pas plus de 5 minutes en cuisine et c'est hyper gourmand ! Un dessert qui vous donnera la pêche…
Pour gâter vos papilles à la fin du repas, voici le meilleur dessert de l'été à préparer : des verrines aux pêches, fromage blanc et granola ! Il n'y a rien de plus simple pour cette recette fruitée et c'est toujours un grand succès à la dégustation. Vous pourrez varier les plaisirs avec d'autres fruits, par exemple des fraises et de la pastèque, des framboises, des myrtilles… On parie que ces petites verrines vont vous donner la pêche !
Recette Verrine de pêches, fromage blanc et granola
Ingrédients
- 150 g de granola (ou biscuits émiettés)
- 300 g de fromage blanc
- 4 pêches
- Quelques feuilles de menthe
Préparation
1
Verser le granola au fond des verrines individuelles.
2
Couper les pêches en cubes et déposer une couche sur le granola. Recouvrir de fromage blanc et terminer par une couche de fruits.
3
Décorer avec une feuille de menthe et déguster très frais !