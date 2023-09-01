Le dessert du jour prêt en 5 minutes : des verrines de pêches, fromage blanc et granola trop gourmandes

Par Célia Papaïx ·

Verrine de pêches, fromage blanc et granola

Cette recette fruitée ne vous demandera pas plus de 5 minutes en cuisine et c'est hyper gourmand ! Un dessert qui vous donnera la pêche…

Pour gâter vos papilles à la fin du repas, voici le meilleur dessert de l'été à préparer : des verrines aux pêches, fromage blanc et granola ! Il n'y a rien de plus simple pour cette recette fruitée et c'est toujours un grand succès à la dégustation. Vous pourrez varier les plaisirs avec d'autres fruits, par exemple des fraises et de la pastèque, des framboises, des myrtilles… On parie que ces petites verrines vont vous donner la pêche !

Recette Verrine de pêches, fromage blanc et granola

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de granola (ou biscuits émiettés)
  • 300 g de fromage blanc
  • 4 pêches
  • Quelques feuilles de menthe

Préparation

1
Verser le granola au fond des verrines individuelles.
2
Couper les pêches en cubes et déposer une couche sur le granola. Recouvrir de fromage blanc et terminer par une couche de fruits.
3
Décorer avec une feuille de menthe et déguster très frais !
FacileRapideFruitsVerrineété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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