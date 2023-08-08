Voici un dessert estival et gourmand prêt en moins de 10 minutes : des verrines fraises, pastèque, fromage blanc et granola

Par Célia Papaïx ·

Verrine au tartare de fraises et pastèque, fromage blanc et granola

Vos papilles vont rougir de gourmandise pour cette verrine composée d'un tartare de fraises et de pastèque, de fromage blanc et de granola !

Fruité, rafraîchissant, croquant… Ce dessert estival fera sensation à table ! Il ne demande que quelques minutes de préparation. Tout d'abord, on réalise un tartare de fraises et de pastèque très frais avec un peu de menthe. Ensuite, on monte les verrines avec du granola (maison, c'est encore meilleur), du fromage blanc et du tartare de fruits. Tout le monde va rougir de gourmandise ! Vous pouvez varier les plaisirs avec les fruits de votre choix. Et si vous voulez impressionner vos convives avec une recette à la pastèque très originale, osez la pizza de pastèque aux olives et à la feta !

Recette Verrine au tartare de fraises et pastèque, fromage blanc et granola

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de granola
  • 300 g de fromage blanc
  • 250 g de fraises
  • 200 g de pastèque
  • 6 feuilles de menthe
  • 1/2 jus de citron

Préparation

1
Répartir le granola dans des verrines individuelles.
2
Laver les fraises, les équeuter et les tailler en cubes. Retirer la peau et les pépins de la pastèque et la tailler en cubes.
3
Mélanger les fraises et la pastèque avec le jus de citron et les feuilles de menthe ciselées finement.
4
Ajouter les fruits dans les verrines, recouvrir avec une couche de fromage blanc et terminer par une autre couche de fruits.
5
Déguster bien frais !
FruitsétéFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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