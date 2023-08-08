Voici un dessert estival et gourmand prêt en moins de 10 minutes : des verrines fraises, pastèque, fromage blanc et granola

Vos papilles vont rougir de gourmandise pour cette verrine composée d'un tartare de fraises et de pastèque, de fromage blanc et de granola !
Fruité, rafraîchissant, croquant… Ce dessert estival fera sensation à table ! Il ne demande que quelques minutes de préparation. Tout d'abord, on réalise un tartare de fraises et de pastèque très frais avec un peu de menthe. Ensuite, on monte les verrines avec du granola (maison, c'est encore meilleur), du fromage blanc et du tartare de fruits. Tout le monde va rougir de gourmandise ! Vous pouvez varier les plaisirs avec les fruits de votre choix. Et si vous voulez impressionner vos convives avec une recette à la pastèque très originale, osez la pizza de pastèque aux olives et à la feta !
Recette Verrine au tartare de fraises et pastèque, fromage blanc et granola
Ingrédients
- 150 g de granola
- 300 g de fromage blanc
- 250 g de fraises
- 200 g de pastèque
- 6 feuilles de menthe
- 1/2 jus de citron
Préparation
1
Répartir le granola dans des verrines individuelles.
2
Laver les fraises, les équeuter et les tailler en cubes. Retirer la peau et les pépins de la pastèque et la tailler en cubes.
3
Mélanger les fraises et la pastèque avec le jus de citron et les feuilles de menthe ciselées finement.
4
Ajouter les fruits dans les verrines, recouvrir avec une couche de fromage blanc et terminer par une autre couche de fruits.