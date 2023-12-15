Envolez-vous au royaume de la gourmandise avec ces vol-au-vent aux champignons pas chers !

Une entrée festive, économique et généreusement gourmande pour combler les papilles de tout le monde autour de la table !
On n'y pense pas souvent, mais les vol-au-vent sont une merveilleuse idée d'entrée gourmande et festive ! C'est tellement facile à reproduire en plus, on achète les bouchées feuilletées à garnir déjà prêtes (ou on les fait maison avec de la pâte feuilletée) et on ajoute la farce de notre choix. Aujourd'hui, on vous propose une version pas chère avec des champignons et du poulet. C'est absolument divin ! À servir pour un repas de fête (mais pas que), il vous suffira de l'accompagner d'un peu de salade et le tour est joué.
Recette Vol-au-vent aux champignons pas cher
Ingrédients
- 4 bouchées feuilletées à garnir
- 1 échalote
- 1 noix de beurre
- 250 g de champignons
- 2 filets de poulet
- 1 petit pot de crème fraîche
- sel, poivre
- fromage râpé
Préparation
1
Dans une poêle avec une noix de beurre, faire fondre l'échalote émincée.
2
Ajouter les champignons découpés en lamelles et le poulet coupé en petits cubes. Laisser dorer quelques minutes avant d'ajouter la crème fraîche.
3
Laisser mijoter 5 minutes, assaisonner de sel et de poivre et réserver.
4
Garnir les bouchées feuilletées avec cette préparation et enfourner 10 minutes à 180°C.
5
Parsemer de fromage râpé et remettre à griller à 200°C pendant 5 minutes. Servir bien chaud !