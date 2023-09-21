Ces feuilletés au jambon et à la mozzarelle sont trop gourmands et pas chers, adoptez-les !

Économique, facile et rapide à faire, dégoulinante de gourmandise… Cette recette de feuilletés a tout pour plaire à vos papilles.
Pour vous régaler sans vous ruiner, voici une recette de feuilletés au jambon et à la mozzarella à croquer de toute urgence ! Parfaite pour les envies de gourmandise express, cette préparation est très simple à réaliser. Ça dégouline de gourmandise avec cette mozzarella bien fondante… Vous pourrez les proposer en entrée avec une salade ou bien pour un apéritif dînatoire généreux. On vous recommande de varier les plaisirs avec des recettes au chèvre ou bien aux épinards ! Elles sont à croquer et tout aussi économiques.
Recette Feuilletés au jambon et à la mozzarella pas chers
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée rectangulaire
- 4 tranches de jambon cru
- 200 g de Mozzarella râpée
- 4 c. à café de crème fraîche épaisse
- sel, poivre
- 1 jaune d'oeuf
Préparation
1
Découper 4 carrés dans la pâte feuilletée et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
2
Ajouter une cuillère à café de crème fraîche et déposer une tranche de jambon. Recouvrir de mozzarella râpée. Saler, poivrer.
3
Refermer les coins de la pâte vers le centre et souder les bords entre eux. Dorer au jaune d'oeuf.
4
Enfourner 15 minutes à 180°C et servir bien aussitôt !
L'astuce du chef
Vous pouvez parfumer vos feuilletés avec un peu de piment d'Espelette par exemple.