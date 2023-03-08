Voyez la vie en vert avec ce feuilleté aux épinards et au chèvre, une recette pas chère et gourmande !

Ce feuilleté aux épinards et au chèvre est super facile et rapide à préparer et on parie que vous allez fondre de plaisir.
Après une version géante et pas chère au jambon et aux pommes, voici une recette végétarienne de feuilleté aux épinards et au chèvre pour ravir vos palais ! Super facile à réaliser, ce feuilleté pas cher est idéal pour un dîner gourmand et express. À servir avec une salade en entrée, le feuilleté aux épinards et au chèvre est à la fois fondant et croustillant, c'est un vrai délice ! Vous pouvez aussi varier les plaisirs avec une recette plus festive et conviviale aux poireaux et au saumon.
Recette Feuilleté aux épinards et au chèvre pas cher
Ingrédients
- 1 échalote
- 500 g de épinards hachés
- 1 pâte feuilletée
- 1 c. à soupe de crème fraîche épaisse
- 1 bûche de chèvre
- 1 jaune d'oeuf
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Faire revenir l'échalote émincée finement dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter les épinards, assaisonner de sel et de poivre et laisser cuire 15 minutes environ en mélangeant de temps en temps.
2
Couper la pâte feuilletée en 6 carrés et les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
3
Quand les épinards sont cuits, les égoutter au maximum pour retirer le jus. Mélanger avec la crème fraîche et déposer un peu de cette préparation sur chaque carré de pâte feuilletée.
4
Ajouter une rondelle de chèvre et refermer les feuilletés en ramenant les quatre coins au centre. Dorer au jaune d'oeuf délayé dans un peu d'eau ou de lait.
5
Enfourner 15 minutes à 180°C. Déguster bien chaud.