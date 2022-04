Bismillah : l'origine et la signification de ce mot

Les jeunes adorent employer des mots qui sont rentrés dans le langage d'argot comme “bismillah”. Mais connaissez-vous sa signification ?

“Mais avant tout Bismillah !”. Si un adolescent vit dans votre maison, peut-être l’avez-vous déjà entendu utiliser l’expression “bismillah”. Mais connaissez-vous sa signification ? Si vous faites partie de ces parents qui ne savent pas, pas de panique nous allons remédier à cela.

Depuis quelques semaines, nous vous proposons un dictionnaire de la génération Z. À la rédaction de Démotivateur, on vous propose différents articles pour comprendre le langage des ados et leurs fameux termes d’argot. Ces derniers peuvent venir d’une autre langue comme l’arabe, l’espagnol ou encore l’anglais, être parfois entendus dans des chansons ou sur les réseaux sociaux ou encore être des expressions en verlan ou des abréviations.

Aujourd’hui nous allons tout vous expliquer sur l’expression “bismillah”. Son origine, sa signification, son utilisation, vous serez incollables sur ce terme d’argot après avoir lu notre article. Démarrons sans plus attendre nos explications de “bismillah”.

La signification du mot «bismillah»

Le terme “bismillah” provient de la langue arabe. En arabe, بِسْمِ اللّٰه, Bismillāh est une formule qui signifie “au nom d’Allah”. En français, on peut la traduire par “au nom du père” ou “au nom de Dieu” dans la religion chrétienne. Cette formule présente dans le texte sacré de l’Islam porte également le nom de “basmala” (ou “basmalah”) et constitue en réalité la première partie d’une formule plus longue : “bismillahi rahmani rahim” (en phonétique), “au Nom d’Allah Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux” (la traduction complète en français). Il s’agit donc d’une invocation de bénédiction (la baraka) ou de protection divine.

Il existe plusieurs moments propices à l’emploi de cette invocation :

- au commencement d’une sourate du livre sacré de l’Islam, le Coran (sauf pour la neuvième appelée at-Tawba)

- avant la réalisation d’une action (manger, se lever, quitter son domicile)

«Bismillah» fait référence à la religion - © iStock

L’origine du mot “bismillah”

En France, le terme “bismillah” est employé comme une invocation par n'importe quel musulman pratiquant ou non. Il s’ajoute à la liste de mots déjà très courante comme “inchallah”, “mashallah”, “hamdoullah” (ou “alhamdulillah”), “wallah” et “starfallah”. Tous ces mots sont en fait des références à Allah (Dieu).

Selon quelques études historiques, le terme “bismillah” existerait depuis la fin du VIIe siècle. Mais les chercheurs ont également découvert des pièces de monnaies assez anciennes et des épigraphes populaires ayant la gravure simplifiée de “bismillah”. Si la date exacte de son apparition reste encore à confirmer, il semblerait que la basmala ait pris plus d'importance dans le cadre religieux sous le règne du calife omeyyade Abd al-Malik.

L’emploi de “bismillah” aujourd’hui

De nos jours, les jeunes se sont emparés de ces mots religieux tels que “bismillah”, “wallah”, ou encore «alhamdulillah». S’ils savent qu’ils sont issus de la langue arabe, peu de jeunes connaissent son véritable usage.

Comme l’expliquent différents professeurs, certains adolescents adorent terminer leurs phrases par le terme “bismillah” et l’expression est aujourd’hui bien ancrée dans leur langage courant.

“Bismillah” dans la culture musicale

En 2013, le terme “bismillah” connaît un gros succès sur YouTube. La raison ? Le clip de la chanson «Bismillah», dédiée aux enfants, qui comptabilise aujourd’hui plus de 223 millions de vues. Créée par Moslem Mokni, et disponible sur la chaîne Famille Musulmane, cette chanson éducative explique aux enfants musulmans l’usage du mot “bismillah”. Voici quelques extraits :

"Maman ! Pourquoi on doit toujours dire Bismillah ?

Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi, et met la Baraka dans tout ce que tu fais.

Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d’Allah

Bismillah, Bismillah, in the name of Allah

(...)

Bismillah... Avant de dormir, Bismillah... Avant de sortir

Bismillah... Avant de s'asseoir, Bismillah... Avant de boire

Bismillah... Avant de chanter, Bismillah... Avant de jouer

Bismillah... Avant de lire, Bismillah... Avant d'écrire"

Depuis sa création en 2013, la chanson éducative a connu de nombreuses versions dont celle de 2018 qui compte plus de 86 millions de vues.

“Bismillah”, le mot tendance chez les jeunes

Vous l’aurez compris, l’expression “bismillah” fait partie de cette longue liste de mots d’argot dont raffolent les jeunes. Comme de nombreuses expressions aujourd’hui à la mode dans le langage des jeunes, “bismillah” tient son origine du cadre religieux, plus précisément du texte sacré de l’Islam, à l’instar de “wallah” et “inchallah”.

Grâce à ce nouvel article, vous avez maintenant un terme en plus à ajouter dans votre dictionnaire spécial ado. On vous avait prévenu que vous seriez en mesure de décrypter le langage de votre ado. Et si vous faites partie de cette infime tranche de jeunes qui n’avaient pas encore utilisé l’expression “bismallah” car vous ne connaissiez pas sa signification, vous savez dorénavant tout.

Pour tous les curieux, sachez que la rédaction a publié d’autres articles sur le langage actuel qui fait un véritable carton dans les cours d’école. Découvrez sans plus attendre l’origine et la signification des termes d’argot “zouz”, “OKLM”, ou encore “narvalo”. Et pour ceux qui voudraient approfondir encore plus leurs recherches, sachez qu’il existe un livre dédié aux termes d’argot et autres mots de verlan tendance : “Tout l’argot des banlieues, Le Dictionnaire de la zone en 2.600 définitions” rédigé par Abdelkarim Tengour et disponible sur Amazon.