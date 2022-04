Les 30 plus belles idées pour un prénom commençant par un E

Les prénoms commençant par un E sont plutôt rares dans le répertoire Français. Pourtant, ils regorgent de charme et de beauté.

Un prénom commençant par un E: un choix de bon goût pour votre enfant

Vous êtes las des personnes de votre entourage qui vous proposent toujours les mêmes prénoms ? Vous êtes décidés à ne jamais appeler votre futur enfant Paul, Marie, Joseph, Louise ou Jean ? Cette liste vous aidera dans votre recherche, en ne vous proposant que des prénoms très originaux. En effet, toutes les propositions qui vont suivre sont des noms commençant par un E, et de nombreuses sont issues de langues étrangères !

Eden, Ezra, Evan, Ewel: de nombreux prénoms féminins, masculins ou mixtes sont aussi anciens que la bible, voire plus vieux encore que Jésus Christ, et sont pourtant éminemment modernes et tendance. Découvez la liste des plus beaux prénoms commençant par un E, pour fille ou garçon, et choisissez vos favoris en attendant l'arrivée d'un bébé dans votre famille.

La lettre E, le point de départ d'une pléthore de prénoms rares

Les prénoms commençant par un E sont plutôt rares en France. Nous avons épluché pour vous les répertoires de prénoms issus de tous les pays d'Europe et du monde pour élaborer la liste des plus beaux prénoms commençant par un E, pour filles et garçons. Il faut noter que de nombreux prénoms en E sont aussi mixtes.

De nombreux prénoms commençant par la lettre E sont d'origine étrangère.

Dans cette liste, nous avons sélectionné les prénoms commençant par E dont la sonorité passe parfaitement bien en français.

Une précaution est à prendre en effet dans le choix d'un prénom à faible popularité, comme c'est le cas de nombreux prénoms étrangers commençant par un E. A trop vouloir se démarquer, on peut parfois aller jusqu'à s'exclure des autres. Ainsi, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, il est recommandé de donner à votre enfant un prénom facile à prononcer et à orthographier, que la mairie sera forcée d'accepter. Veillez également à la consonance avec votre nom de famille. Ces précautions éviteront à votre enfant bien des complications dans la vie de tous les jours, y compris des moqueries. Fort heureusement, la lettre E laisse cours à un riche réservoir de prénoms pour filles et garçons ou mixtes qui sont à la fois rares et passe-partout.

Les plus beaux prénoms pour fille commençant par un E

Petit bébé dormant dans un nid de plumes / Pixabay

Les noms de filles en E ont un côté classique et intemporel qui conviendra à une petite fille, à une adolescente et à une adulte née pour mener la barque. Voici quelques-uns de nos préférés.

Eurydice

Dans le mythe d'Orphée, Eurydice est celle qui est condamnée aux enfers parce qu'Orphée, venu la chercher avec sa lyre, s'est retourné trop tôt... Eurydice est ainsi un sublime nom pour une héroïne dramatique. Anouilh l'a compris, en écrivant une tragédie nommée Eurydice. Les Eurydice sont réputées pour être très sensibles, cultivées, à l'écoute des autres et intelligentes.

Eunice

Eunice est également un très beau prénom féminin qui renvoie aau grandiose de l'héritage grec. Composé de « eu » (bien ou juste) et de « nike » (victoire), le mot « eunike » se traduit couramment par « victorieux » ou « éclatante victoire». Eunice est à l'origine un personnage de la bible. Mère de Timothée et fille de Loïs ; elle était juive, quoique son mari fût grec. Elle transmit à son fils les leçons de vérité qu'elle avait elle-même reçues d'une mère pieuse, et Paul, à son arrivée à Lystre, les trouva enracinés et fondés dans la vérité telle qu'elle est en Christ.

Eun-ae

D'origine coréenne, le prénom Eun-ae peut aussi s'écrire Eun-a. C'est un prénom mixte. Il peut être prononcé [éouna] ou [Youna]. Il a la signification de «grâce avec amour». Il est porté parLee Eunae, un juge sud-coréen doté d'une très grande renommée, ainsi que par la chanteuse sud-coréenne Jo Eun-ae.

Emilie

Le prénom féminin Émilie est souvent apparenté au terme latin aemulus qui signifie «rival». Le prénom ancien Aemilius peut aussi être rapproché d'Aimulios qui est interprété au sens de «séduisant». On lui connaît la variante Emilia. Emeline est également un très beau dérivé d'Emilie.

Eloïse

Le prénom féminin Eloïse a conservé sa beauté de siècle en siècle. A l'époque médiévale, il était très populaire. Sa variante commençant par un H, Héloïse, est restée très appréciée grâce à Jean Jacques Rousseau et son oeuvre romanesque intitulée «La Nouvelle Héloïse», parue au XVIème siècle. Cette oeuvre est une avant garde de la littérature romantique. On attribue donc aux petites filles nommées Eloïse un caractère rêveur, littéraire et romantique. Les Eloïse seraient ainsi vouée à une vie romanesque.



Ebba

Signifiant «courageux», c'est un nom scandinave.



Edie

Edie est un diminutif d'Edouard mais aussi d'Eurydice, qui est usité comme prénom dans les pays anglosaxons. Edie signifie, de par sa racine gallique «ed»: «richesse» et «fortune».



Edith

Après le succès de Downtown Abbey, nous sommes surpris que ce prénom ne soit pas entendu plus souvent dans les cours de récréation.



Edna

Edna est un autre prénom vintage pour filles qui mérite d'être revisité. Il désigne un volcan en Sicile. Les Edna sont des filles pleines d'énergie et de force.



Eileen

Eileen est un très beau prénom aux racines celtiques.





Eldoris

Eldoris est un prénom féminin espagnol qui signifie «or». C'est un prénom très rare, si bien qu'il n'est pas encore donné en France. Peut-être que le premier bébé à s'appeler Eldoris en France naîtra dans votre famille !



Eleana

Eleana, qui peut aussi s'écrire Eleanna trouve son origine dans le grec et signifie «Dieu a répondu».

Electra

Electra ou Elektra est un très beau prénom grec pour filles. Il signifie «brillant», «lumineux» ou «radieux».

Elene

Elene est un autre prénom féminin signifiant «rayon de soleil», il pourrait être parfait pour un bébé de printemps ou d'été. Les Elene sont sportives, pleines de joie et de santé.



Elenore

Elenore a encore un sens assez proche des prénoms rares qui précèdent. Elenore signifie en effet «lumière brillante».

Eléonore

Eléonore est un prénom ancien pour femme qui a émergé à l'époque médiévale, On lui attribue la racine en grec du terme Eleos qui a pour signification: «compassion». Les Eleonore ont un caractère noble; elles sont exigeantes envers elles-mêmes, et très généreuses et compréhensives des sentiments des autres.



Eleora

Encore un beau prénom de fille qui commence par E et signifie «Dieu est ma lumière».

Eugénie

Le prénom Eugénie provient du grec. Le terme «eu» signifie le bien, et «genios» renvoie à la naissance, aux gènes. Les Eugénie, à l'image des Eugène, bénéficient donc d'une aura harmonieuse et magnétique. Eugénie est aujourd'hui rare en France chez les petites filles.



Elesia

Elesia est un prénom très rare en France. Ce nom féminin signifie «Dieu est mon serment».



Elethea

Elethea trouve racine dans le grec et signifie «vérité».







Evonne

Evonne est un prénom rare pour filles, encore jamais donné à un bébé en France. Il est usité dans les pays anglosaxons. Evonne signifie «arbre d'if».

Enya

Rendu célèbre par la chanteuse Enya, ce prénom irlandais signifie « noyau ».

Esmée

Esmée est un prénom issu du vieux français, qui s'inspire d'une racine latine. Mais c'est un prénom rare en langue française, il est plus connu des anglo-saxons sous la forme «Esme».

Les plus beaux prénoms pour garçon commençant par un E

petit garçon enfant protégant son frère ou sa soeur / Pixabay

Evan

Evan est un prénom masculin plein de grâce et de mystère. Ce prénom de plus en plus répandu en France est d'origine galloise et signifie «le seigneur est grand».

Eden

Eden signifie «paradis» et s'avère de plus en plus populaire en France depuis environ cinq ans. Eden est masculin ou mixte.

Elyas

Elyas, qu'on peut aussi écrire Elias, est un très beau prénom pour garçon qui trouve sa source dans l'arabe. Elyas signifie «Dieu est ma promesse».



Everest

Everest est un très joli nom pour garçon tout droit venu de Grande Bretagne. Everest est un prénom d'origine anglaise et c'est aussi le nom de la plus haute montagne du monde. Les petits Everest sont plein d'ambition, de malice et de curiosité. Ce sont des voyageurs dans l'âme.



Everett

Everett est également un prénom masculin d'origine anglaise. En français, il signifie «courageux comme un sanglier».



Evrad

Evrad est un diminutif d'Everett, assez fréquemment attribué comme prénom en Angleterre. Ce prénom est donc d'origine anglaise et a le même sens qu'Everett, c'est-à-dire «sanglier courageux».



Ezra

Ce nom, qui signifie «celui qui aide» est aussi un personnage biblique. C'est un prénom initialement pensé pour un garçon qui peut aussi être mixte

Edward

Edward est un prénom anglais qui se prononce alors «Edwood». Ceux qui ont dévoré Twilight en VO durant leur jeunesse n'auront pas de problème pour prononcer ce prénom !



Ewel

L'Angleterre regorge d'idées de prénoms originales commençant par un E. Ewel en est un exemple. C'est un prénom masculin dont la popularité augmente, en Grande Bretagne mais aussi en France, où il est apparu il y a quelques années. Ewel signifie «source d'eau»

Emilien

Emilien est une très belle variante du prénom Emile. Le prénom masculin Émile est souvent apparenté au terme latin aemulus qui signifie «rival». Le prénom ancien Aemilius peut aussi être rapproché d'Aimulios qui est interprété au sens de «séduisant».