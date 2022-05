Top 50 des prénoms commençant par « S »

Vous cherchez un prénom pour votre futur bébé ? Voici un top X des prénoms commençant par la lettre « S ».

Un prénom, on le porte toute une vie. Alors, il vaut mieux ne pas se tromper. Le choix du prénom est un moment important pour des jeunes parents. C'est aussi souvent synonyme de désaccords et de tensions. Trop court, trop long, trop commun ou trop original... il faut s'accrocher. Dans l'étape du choix du prénom, il y a des lettres qui nous parlent plus que d'autres. La rédaction a sélectionné un top 50 des prénoms commençant par la lettre «S», lettre moderne et tendance. Masculin, féminin, court ou long. Vous trouverez dans cette liste sûrement le prénom de vos rêves.

Un prénom avec la lettre "S" : un choix moderne et tendance

Il y a des incontournables auxquels on ne peut pas toucher. Sarah, Salomé ou Sabine chez les filles et Samuel, Stéphane ou Simon chez les garçons et Sacha, le Roi du prénom mixte commençant par la lettre "S" dans le classement des prénoms les plus tendances en 2022.

Mais dans le genre moderne, la lettre "S" est dans le top 3 ! Si vous souhaitez que votre enfant porte un prénom original et tendance, c'est la lettre "S" qui lui faut.

La symbolique de la lettre «S»

Vous hésitez encore sur le prénom que vous allez donner à votre petit garçon ou votre petite fille ? Si pour vous la symbolique des lettres et des prénoms est importante, sachez que la lettre «S» symbolise l'esprit, la création, la passion et la patience. La dix-neuvième lettre de l'alphabet exprime par sa forme un mouvement contraire : l'un va vers le haut et correspond à la spiritualité, l'autre va faire le bas et fait référence à la vie matérielle. La forme de cette lettre est faite de va-et-vient de bas en haut et de gauche à droite, à l'image d'un serpent... mot commençant aussi par la lettre «S».

Les prénoms, que ce soit pour des filles ou des garçons, ont chacun leur signification. En choisissant un prénom commençant par la lettre «S», vous faites le choix d'un prénom aux influences spirituelles. En effet, la forme de la lettre «S» est composée de deux lettres «C», qui font éminemment penser à l'astre lunaire.

Les personnes dont le prénom commence par un «S» seront des personnes en perpétuel mouvement physique et mental. Concernant leur personnalité, elles vont droit au but. La lettre «S» représente la détermination et la réussite dans les projets entrepris.

Vous avez un prénom commençant par un «S» ? Vous vous reconnaitrez peut-être. Les personnes portant un nom commençant par la lettre «S» sont très affectueuses, pourtant elles ont du mal à trouver des relations stables. Le reconnaissance est l'un des facteurs les plus importants pour ceux qui portent la lettre «S». Elles veulent triompher et briller par leur aura.

Vous le verrez dans la suite de l'article, les noms et prénoms commençants par la lettre «S» sont souvent d'origines étrangères. Ils sont très tendances et modernes aux États-Unis, en Asie ou au Moyen-Orient. En France, les prénoms commençant par la lettre «S» sont plutôt classiques. Vous êtes à la recherche d'un prénom commençant par «S» ? Voici une liste qui devrait vous être utile.

Les 20 prénoms populaires commençant par «S» pour fille

Sabine

Salomé

Sandra

Sarah ( ou Sara, Sahra)

Ségolène

Séverine

Shauna

Salma

Sidonie

Solenn (ou Solène)

Sophie

Sonia

Stacy

Samantha

Séraphine

Sophia

Sephora

Sandy

Stéphanie

Sybille

Les 20 prénoms populaires commençant par «S» pour garçon

Sam ( ou Sami, Samy, Sammy)

Sandro

Stanislas

Stéphane (ou Stephan)

Steeven

Salomon

Samuel

Salim

Scott

Sean

Simon

Silvio

Samson

Sofiane

Sullivan (ou Sulivan, Sulyvan)

Soann (ou Sohann)

Swann

Sylvain

Saad (prénom japonais)

Siegfried

10 prénoms mixtes commençant par «S»

