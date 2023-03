Vous avez une soirée de prévue avec votre moitié et vous ne savez pas quoi faire ? Pas de panique, voici les 12 meilleurs jeux à faire à deux.

Qui a dit qu'on ne pouvait pas s'amuser à deux ? Sur ce coup, l'expression française "plus on est de fous, plus on rit" ne fonctionne pas. Pour passer une super soirée, ou un bon moment avec votre ami, votre moitié ou votre frère, voici les 12 meilleurs jeux à faire à deux. Seulement deux joueurs au compteur et beaucoup de bonne humeur !

Quand on pense aux jeux, on n'imagine pas tous les deux que l'on peut faire à deux... et surtout les jeux d'extérieur ! Découvrez les 12 meilleurs jeux à faire à deux.

1. Jeu d'extérieur à faire à deux : la pétanque

Parmi les meilleurs jeux à faire à deux, il y a la pétanque. Crédit : IStock

Bien sûr la pétanque est un jeu d'équipe et c'est plus sympa quand on y joue à plusieurs, un soir d'été avec l'apéro ! Mais rassurez-vous, vous pouvez également vous amuser à deux en jouant aux boules de pétanque en couple ou avec un ami. Attention, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Point positif, il n'y a pas d'âge pour jouer à la pétanque. Vous pouvez partager cette partie avec votre enfant pour un bon moment en famille. Alors, qui arrivera premier au classement ?

2. Jeu d'extérieur à faire à deux : le palet

En famille ou entre amis, partagez un bon moment autour d'un jeu de palet. Crédit : IStock

Laissez tomber les jeux de société ou les jeux de cartes, et profitez des beaux jours pour jouer entre amis ou en famille au jeu de palet. Les règles du jeu sont simples : il consiste à approcher les palets le plus près possible d'un maître lancé sur une plaque carrée de plomb afin de marquer en premier un nombre déterminé de points. Le joueur qui met le palet le plus proche marque un point. Les règles du jeu sont simples, à vous de faire les bons choix...

3. Jeu d'extérieur à faire à deux : le mölkky

En couple ou entre amis, vous devrez être stratèges pour gagner la partie. Crédit : IStock

Le mölkky est un jeu de stratégie connu à travers le monde entier. Mêlant la réflexion et l'amusement, il se joue à deux joueurs minimum. Il suffit de créer deux équipes et de faire tomber des quilles en bois à l'aide d'un lanceur appelé Mölkky. Les quilles en bois sont marquées de 1 à 12. Le premier joueur marquant exactement 50 points gagne la partie. Au début d'une partie, les quilles sont placées à 4 mètres des joueurs. À noter que ce jeu peut aussi se jouer à plus de deux joueurs. C'est un jeu accessible aux enfants, petits et grands. Soyez patients, une partie peut prendre plusieurs minutes...

4. Les jeux d'intérieur à faire à deux : le baby-foot

Révélez votre côté compétitif avec une partie de baby-foot en couple ! Crédit : IStock

Avec seulement deux joueurs, vous pouvez vous amuser au babyfoot. Il suffit de trouver un adversaire à votre niveau pour un duel au sommet ! On est d'accord, tout le monde ne peut pas avoir un babyfoot chez soi, le prix étant élevé. Alors, pour y remédier, sortez dans un bar boire un verre et profitez en pour leur emprunter leur babyfoot. Marquez un maximum de points et ne vous retenez pas d'exprimer votre joie à chaque point gagné... cela a le don d'énerver votre adversaire. Et oui, chacun sa startégie !

5. Les jeux d'intérieur à faire à deux : le billard

De la stratégie et de l'adresse, c'est ce que demande ce jeu à faire à deux. Crédit : IStock

Pour passer une soirée détente en couple ou entre amis, le billard vous promet des longues minutes de stratégie. Pas vraiment accessible pour des enfants, le billard est préféré pour des soirées entre adultes. En ce qui concerne les règles, chaque joueur se voit attribuer une bille en début de partie. Avec la queue de billard, le joueur doit la faire entrer en contact avec les deux autres billes sur la table. À chaque impact, le joueur marque un point et peut continuer à jouer. Si il ne touche aucune bille, c'est à l'autre participant de prendre la main.

6. Les jeux de cartes à faire à deux : la belote

Les jeux de cartes sont un bon remède pour une soirée réussie en couple, entre amis ou avec un membre de votre famille. Crédit : IStock

La belote peut aussi se jouer à deux joueurs. Quand elle se joue à deux, la belote est appelée la "belote découverte". Une partie se joue alors avec un jeu de 32 cartes mais ici pas de coéquipier ou d’équipe adverse. La belote à deux est un duel avec l'adversaire. Les 32 cartes sont réparties entre les deux joueurs. Découvrez les règles de la belote à deux.

7. Les jeux de cartes à faire à deux : le rami

Il n'y a pas que les jeux de société, jouez avec votre adversaire à un jeu de cartes. Crédit : IStock

Ce jeu de cartes de combinaisons est un jeu pour deux joueurs et plus. Souvent stigmatisé en jeu pour personnes âgées, il est mis de côté par les jeunes générations. On vous conseille une partie à deux avec votre adversaire, autour d'un apéritif dînatoire. Le rami est un grand classique des jeux de cartes. Vous devrez être stratège pour gagner contre votre adversaire.

8. Les jeux à deux... sans matériel

Moins classique, un jeu qui ne nécessite pas de matériel mais est tout aussi drôle en couple ou entre amis. Crédit : IStock

À faire à la maison, dans un bar ou en voiture, ce type de jeu est un classique des jeux d'apéro... Il s'agit de "je n'ai jamais" ou "tu préfères?". Pour occuper votre soirée, voici nos meilleurs "je n'ai jamais" et les "tu préfères?" les plus délirants.

9. Les jeux à deux en ligne et gratuits

On n'y pense pas souvent, mais sur les jeux en ligne aussi on peut jouer à deux. Crédit : IStock

Qui a dit que jeu à deux devait forcément dire jouer contre un adversaire réel ? Dans notre liste, on vous propose des jeux en lignes à deux, gratuits et accessibles aux enfants. Il vous suffit de naviguer sur internet et vous trouverez votre bonheur en termes de jeux en ligne. Des sites comme Crazy Games ou Poki ressence les meilleurs jeux à deux en ligne.

10. Les jeux de société : les échecs

Il n'y a pas meilleur jeu de stratégie que les échecs. Crédit : IStock

Trouvez un adversaire stratège pour vous affronter en duel aux échecs. Les deux joueurs jouent à tour de rôle en déplaçant l'une de leurs pièces claires pour le camp des blancs, sombres pour le camp des noirs. Au départ, les deux joueurs possèdent un roi, une dame, deux tours, deux fous, deux cavaliers et huit pions. Pour gagner la partie d'échecs, vous devrez infliger à votre adversaire un échec et mat. Il s'agit d'une situation dans laquelle le roi d'un joueur est bloqué. Il est aussi possible de jouer aux échecs en ligne, contre un adversaire virtuel.

11. Les jeux de société : Top of the bottle

Ce jeu en bois est un excellent jeu d'apéro. Crédit : Amazon

Voici un jeu 100 % rigolade. Oubliez la stratégie et la réflexion, ce jeu est un jeu d'apéro en bois où les deux joueurs devront placer des jetons sur le haut de la bouteille. Pour gagner la partie, attention à ne pas en faire tomberde jetons... Si vous voulez pimenter la partie, buvez une gorgée d'alcool à chaque jeton tombé. À boire avec modération, toujours !

12. Les jeux de société : 7 Wonder Duel

Un jeu de société compétitif à jouer contre un adversaire redoutable. Crédit : Amazon

Pour terminer cette liste en beauté, on vous propose ce jeu de société à jouer en duel uniquement. Bonne nouvelle pour les enfants, il est accessible dès l’âge de 10 ans. Pendant 30 minutes environ, essayez de remporter la victoire en imposant soit votre suprématie militaire, scientifique, soit en marquant le plus de points de victoire en fin de partie. Bonne chance dans la course à la victoire...