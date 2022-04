Berger Picard : origine, taille, santé et comportement

Parmi les différences races de chien idéales comme animal de compagnie, découvrez le Berger de Picardie. L’on vous dit tout sur son origine et son caractère.

Quelle est l’origine du Berger Picard ?

Le Berger de Picardie, Berger Picard ou Berger Pikhaar est une race de chien de berger originaire de France, plus précisément de la Picardie. Il descendrait des chiens celtes qui se seraient établis dans le nord de la France au 4esiècle avant J-C. Alors inconnue, cette race a été présentée pour la première fois à un concours canin en 1899. Malheureusement, l’animal n’a pas pu participer au concours. Ce n’est que vers 1950 que le premier club rattaché au Berger Picard voit le jour et que les standards de beauté de la race de chien sont approuvés par la Société Centrale Canine.

À l’origine, le Berger Picard était adopté comme chien de petite ferme ou d’ouvrier afin de garder un œil sur la propriété et les biens comme les bovins, les ovins, les caprins ou les occupants de la basse-cour. Cette race de chien était également adoptée pour servir de chien de contrebande pour assurer le trafic d’allumettes ou de petite mercerie entre la France et la Belgique. Elle est considérée comme le chien du « petit peuple ».

Le Berger de Picardie est classé parmi les races de chien bergères et bouvières établies sur le territoire de France et le Benelux. Il est répertorié avec le bouvier des Flandres et des Ardennes, le Berger Hollandais à poil dur et autres. Ce classement repose sur leurs spécificités communes, à savoir leur rusticité, leur polyvalence au travail, leur attachement infaillible à leurs maîtres et leur aptitude à la préservation et la protection de la famille et des biens lui appartenant.

Les caractéristiques des chiens bergers de picardie : taille, poil, tête…

Les Bergers de Picardie sont reconnaissables à leurs caractéristiques physiques assez particulières. Ces animaux présentent une taille moyenne et un aspect physique assez rustique, ce qui lui confère une certaine originalité. La taille du Berger Picard mâle est estimée entre 60 et 65 cm tandis que celle de la femelle peut aller de 55 à 60 cm. Son poids est évalué entre 20 et 30 kg. Cette race de chien se distingue également par son apparence griffonnée, ses formes vigoureuses et ses membres musclés. Son poil dur, rêche et demi-long mesure entre 5 et 6 cm et recouvre l’intégralité de son corps tandis que son sous-poil est fin et serré.

Outre leur taille, les Bergers Picards se démarquent également par leur couleur. En effet, ces animaux de compagnie peuvent afficher une robe fauve, fauve bringé ou fauve charbonné. Leur pelage peut éventuellement présenter des marques tirant sur le gris foncé. Il existe également des Bergers Picards habillés d’une robe noire. Le standard de cette race de chien exclut la couleur blanche.

La tête du Berger de Picardie constitue également une caractéristique exceptionnelle chez ce chien. Elle est proportionnée à sa taille et se révèle assez fine sans pour autant paraître pointue. La tête de cette race est recouverte de poils, plus particulièrement au niveau des sourcils, de la barbiche et des moustaches. Son museau est fort et de longueur moyenne tandis que son front est légèrement bombé.

Les races de Berger Picard de France présentent des oreilles attachées haut et assez larges. Elles sont droites en permanence et leurs pointes sont légèrement arrondies. Le Berger de Picardie a des yeux affichant une forme ovale, une taille moyenne et une couleur foncée allant du noisette au sombre. Cet animal de compagnie est pourvu d’une queue atteignant la pointe de son jarret. Lorsque le chien est au repos, elle est courbée à l’extrémité de son dos. En revanche, elle est relevée en fouet sans excéder son dos lorsqu’il est en action.

Les traits de caractère et le comportement du berger de picardie

Le Berger de Picardie est répertorié parmi les chiens affectueux envers ses maîtres et les membres de leur famille. Il se révèle un bon animal de compagnie pour les enfants et un excellent chien de garde pour les biens de ses maîtres. Agréable à vivre et fidèle, ce chien est joueur et constamment joyeux. Il peut faire preuve de calme, de sagesse et d’équilibre lorsque tous ses besoins de dépense sont satisfaits.

Notez que le Berger de Picardie est un chien actif puisqu’il s’agit d’un chien de troupeau. Il présente d’excellentes performances sur les terrains d’activités d’agility, de pistage et dans d’autres activités sportives dédiées aux chiens. Infatigable, cette race canine apprécie la compagnie, notamment lorsqu’il s’agit de courir aux côtés d’un joggeur, d’un cavalier ou d’un cycliste. Elle apprécie la vie en extérieure, et ce, peu importe les conditions météorologiques.

Comme la plupart des chiens de compagnie, le Berger Picard aime faire plaisir à son maître. Il n’est pas agressif ni craintif et il est dépourvu de tout instinct de chasseur ou de prédation. Malgré cela, ce chien est vigilant et déploie une méfiance naturelle vis-à-vis des étrangers ou des personnes extérieures à son foyer. Il s’agit également d’une race de chien intelligente qui peut aisément jongler entre les missions de garde, de défense ou de simple chien de compagnie.

Le Berger Pikhaar est conseillé aux éleveurs disponibles et sportifs qui disposent de temps pour répondre à ses besoins de dépense. D’ailleurs, si ces besoins ne sont pas comblés, le chien peut manifester des actions destructrices. Par contre, cette race de chien peut s’adapter aux périodes de solitude, à condition qu’elle ait été face à ce type de situation dès son jeune âge. Elle apprécie une évolution dans un environnement familier et n’aboie jamais sans raison apparente, qu’il s’agisse d’un chien adulte ou d’un chiot.

Prendre soin d’un berger picard pour augmenter son espérance de vie

Le Berger Picard présente une espérance de vie située entre 12 et 15 ans, soit entre 85 et 102 ans à l’échelle humaine. Pour profiter de cette longévité, le chien doit bénéficier d’un traitement spécifique notamment au niveau de son toilettage, de son alimentation, de ses activités physiques et des autres éléments importants dans sa vie.

Pour son confort et sa santé, le Berger Picard doit bénéficier d’un brossage régulier en respectant une fréquence d’une fois par semaine. Ce geste permet d’entretenir la beauté du chien, d’assurer la propreté de ses poils et de préserver la qualité de sa robe. Le bain du chien n’est nécessaire que lorsque l’animal est assez sali. Notez que le Berger de Picardie est soumis à deux mues de saison par an. La première période de perte de poils a lieu au printemps tandis que la seconde période se manifeste en automne. Au-delà, les poils sont conservés. Outre l’entretien des poils, cette race de chien peut profiter des soins d’usage comme la vérification de ses coussinets ou le nettoyage de ses oreilles, de ses yeux et/ou de sa bouche.

Contrairement à certaines races de chien assez exigeantes, le Berger Picard est assez solide. Ce chien rustique n’est pas concerné par les maladies génétiques propres à sa race et se révèle assez résistant face aux températures extrêmes. Comme énoncé plus haut, cette race canine a besoin de se dépenser physiquement pour rester en bonne santé et être heureux. Les longues randonnées campagnardes ou forestières et les promenades quotidiennes figurent parmi ses activités préférées.

L’alimentation du Berger Picard est également un élément crucial pour assurer sa longévité. Ce chien carnivore se doit de profiter d’une alimentation riche et équilibrée. Si les chiens apprécient généralement les croquettes de qualité, le Berger Pikhaar est friand de la nourriture humaine, notamment la viande crue, les féculents (riz ou pâtes), les légumes, les céréales et certains fruits frais. Pour éviter l’embonpoint et la prise de poids inutile, vous devez vous assurer de la quantité de nourriture correspondant aux dépenses physiques de votre chien. N’oubliez pas de nettoyer méticuleusement ces aliments avant de les offrir à votre animal de compagnie afin qu’il ne soit pas sujet aux diarrhées.

Comment éduquer un berger de picardie ?

Pour réussir l’éducation d’un Berger de Picardie, il est indispensable de procéder le plus tôt possible, lorsque l’animal n’est encore qu’un chiot. Au cours de son apprentissage, le maître ou l’éducateur doit être autoritaire. Il doit s’exprimer avec rigueur et fermeté, et ce, peu importe les réactions du chien.

Les règles de vie de la maison doivent être inculquées au chien dès son plus jeune âge. Vous devez lui apprendre, par exemple, à ne pas monter sur le canapé, à ne pas rechigner sur la nourriture ou à ne pas faire des caprices. Afin que ces principes puissent être appliqués, vous devez faire preuve de calme, de fermeté et de douceur lorsque vous vous exprimez. Évitez les cris et la violence qui sont inutiles lors de l’apprentissage.

Le maître chien et l’éducateur doivent être cohérents et logiques dans leurs propos. Tout ce qui a été interdit auparavant doit l’être à tout moment. Procédez de la même manière pour les gestes et comportements autorisés ou interdits.