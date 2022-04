Griffon belge : origine, taille, santé, alimentation et comportement

Le Griffon belge est un petit chiot issu d’une race de Griffon, appelée « Smousje ». Il est très sollicité pour chasser les rongeurs de l’écurie.

D’où vient le chiot griffon belge ?

Griffon belge en promenade dans un parc Crédit : Okssi68

Originaire de Belgique, le Griffon belge appartient à la famille du Griffon Bruxellois et du Petit Brabançon. Ces derniers sont de petits chiens issus d’une race de Griffon appelée « Smousje ». Le smousje est un petit chiot à poils durs issu de la région de Bruxelles. Ces trois petits chiens ont un standard commun. Notez que le Griffon bruxellois est de couleur rouge, avec des poils durs et longs.

Le petit brabançon peut arborer les couleurs du Griffon bruxellois ou belge. Ce chien est le plus timide des trois. Il a aussi les poils plus courts. Le Griffon belge est un animal de compagnie et de chass eutilisé autrefois pour garder les carrosses. Il sert donc à chasser les animaux nuisibles de l’écurie (rongeurs).

Le Griffon belge est la race la moins connue des petits chiens belges. Sachez que ce chien est né à partir de croisements entre le smousje, le carlin et le Cavalier King-Charles. Ce chien terrier connait un grand succès depuis le 20e siècle.

Le 26 octobre 1954, la Fédération Cynologique Internationale le reconnaît. Ce petit chien de compagnie est très robuste. Sa silhouette rappelle notamment un carré. Il a une allure élégante et affiche un regard typique. En outre, il se distingue particulièrement par sa robe un peu plus longue et par sa couleur.

Quelles sont les particularités d’un chien griffon belge ?

Deux Griffons belge font le repos sur un gazon Crédit : Eudyptula

Très attaché à son maître, le Griffon belge est un petit chiot vif et intelligent qui peut parfois se montrer entêté. Ce chien Griffon ressemble beaucoup au Griffon bruxellois. Seule leur couleur fait la distinction. Cette race de chiens terrier se différencie aussi du petit brabançon par ses poils un peu plus longs.

Caractéristiques physiques d’un chiot griffon belge

Voici les caractéristiques physiques d’un chien Griffon belge :

Sa couleur

Le Griffon berger belge peut être noir ou noir et feu. Les marques feu sont souvent situées sur les joues, le poitrail, les parties postérieures (du pied au jarret) et antérieures (du pied au poignet). Ces marques sont aussi visibles dans les oreilles, au-dessus des yeux, sur le menton, sous la queue.

Son poil

Mi long, brillant, dur, rêche, légèrement ondulé appelé communément poil de chèvre, son poil de couverture est doublé par un sous-poil.

Son corps

Inscriptible dans un carré, ce chien a un dos droit et fort. Le garrot est un peu sorti. La poitrine s’avère large et bien descendue. Il possède également un ventre faiblement rehaussé. La croupe est large et plate. Le rein est musclé et court.

Sa tête

Arrondie et assez grande vis-à-vis de son corps, elle est couverte de poils durs et ébouriffés. Il a aussi un front bien bombé, des cils contournant les yeux, les joues, la truffe et le menton.

Ses yeux

Très grands et de forme bien ronde, ils ont une couleur brune et foncée. Ses yeux sont aussi bien écartés, saillants et bordés de noir. Les paupières sont ourlées de noir.

Ses oreilles

De petite taille, retombant vers l’avant et bien écartées, elles sont attachées en haut et restent en position semi-dressées.

Sa queue

Coupée aux deux tiers, attachée et portée haut, elle remonte vers le dos sans le toucher.

Son poids : en moyenne3 à 5kg ;

Sa taille : située entre 20 et 28cm.

Caractère et aptitudes d’un Griffon belge

Le Griffon berger belge est un chien joueur, affectueux, énergique et éveillé comme le Schnauzer. En fait, ce chien de Bruxelles se sent toujours joyeux. Il peut accueillir avec enthousiasme vos convives. Il reste aussi fidèle à son maître et à son groupe social, il ne fugue que très rarement. Il peut donc se montrer assez envahissant.

Cet animal de compagnie n’est jamais agressif ni peureux. Ce petit chiot de Belgique s’avère très curieux et vif. Sachez qu’il s'agit d'un chien de compagnie à qui vous ne pouvez pas confier de tâches spécifiques.

En somme, les Griffons belges possèdent un caractère équilibré, mais ils sont parfois timides. En moyenne, cette race de chien a une espérance de vie de 14 ans.

Comportement d’un chien Griffon belge

Le Griffon belge ne supporte pas la solitude, car il peut s’ennuyer ou être stressé. Si vous le laissez seul trop longtemps, il se développera un caractère destructeur. Cette race de chien doit en effet être habituée doucement et progressivement à la solitude dès son plus jeune âge. Cet apprentissage contribue à la baisse de son anxiété plus tard.

Ce chien de Bruxelles se montre très attentif au comportement des gens qui l’entourent. Il est obéissant et facile à éduquer. Cependant, cet animal de compagnie a un petit caractère qui peut compliquer les séances éducatives brutales ou trop longues.

De plus, il reste un chien d’alerte et de chasse, même s’il est sociable. Il est vigilant et aboie facilement. Grâce à sa joie de vivre, son caractère affirmé et assez flexible, il convient très bien à une personne souhaitant faire une première adoption.

Le griffon belge comprend vite le code canin. En outre, il peut communiquer respectueusement avec les autres chiens. Cette race aime aussi jouer avec les enfants. Il peut également accompagner des personnes âgées du fait de son petit gabarit et ses caractéristiques.

Comment éduquer et entretenir un chiot griffon belge ?

Un Griffon belge malade sur son lit Crédit : Okssi68

Grâce à son intelligence et son attachement à son maître, le Griffon belge est un chien très facile à élever. Son éducation doit ainsi être à la fois douce et ferme. Ce chien peut vivre aisément en ville, notamment en appartement. Il peut se contenter de petits espaces. Ce chien de compagnie apprécie la vie d’intérieur près de son maître et de sa famille. Il faut simplement le sortir une fois par jour. Il est facile à transporter et son petit gabarit lui permet de voyager partout.

Notez que le Griffon belge ne craint que très peu l’humidité et le froid. Il est toutefois sensible à la luxation de la rotule et à la dysplasie de la hanche. Il peut également rencontrer des problèmes oculaires du fait de ses yeux proéminents. Ainsi, souscrivez une assurance adaptée au chien griffon belge afin de prendre soin de votre animal de compagnie en cas de problème de santé.

L’entretien des Griffons de Bruxelles s’avère plutôt facile. En fait, la mue des griffons est assez modérée. De plus, ces animaux perdent très peu de poils. Toutefois, ces chiens belges demandent des attentions et du toilettage régulier, en particulier l’épilation des poils de quelques parties de la face.

Chaque semaine, il est conseillé de brosser ce chiot afin de préserver son poil. En période de mue, il est important de brosser fréquemment (2 à 3 fois par semaine). Vous pouvez donc lui offrir quelques séances d’épilation tous les ans (deux fois au minimum) et de toilettage professionnel.

Un toilettage, un entretien régulier et des brossages hebdomadaires sont vraiment nécessaires pour que votre griffon belge garde son look unique toute sa vie. Ses yeux et plis doivent aussi faire l’objet d’une attention spécifique. Tous les ans, adressez-vous donc à un salon de toilettage disposant d’une bonne connaissance de la race.

Côté exercice, il n’a pas un besoin excessif. Une bonne promenade journalière peut satisfaire ses besoins. Lors des séances éducatives, les friandises restent le meilleur moyen de motiver et maintenir la concentration de ce chien mignon.

Les Griffons belges et les chats doivent grandir ensemble pour garantir une cohabitation harmonieuse et sereine.

Conseils essentiels pour mieux élever un Griffon belge

Un chiot Griffon belge sort de sa cage Crédit : Natalia Duryagina

Le Griffon belge n’a pas besoin d’une alimentation particulière. Comme pour tout chien terrier, sa nourriture doit être de bonne qualité et variée. Il faut aussi l’adapter à son âge, à son exercice physique et à son état de santé. Pour éviter la prise de poids excessive, équilibrez les rations journalières de vos griffons. Vous pouvez lui proposer un repas par jour à une heure fixe, notamment le soir.

Des croquettes s’avèrent suffisantes pour ce petit chien d’agrément. Cependant, elles doivent être de haute qualité.

Les Griffons belges sont résistants et robustes. Ces races de chien de Bruxelles ont une bonne constitution et peuvent vivre longtemps. Ces chiens sont toutefois sujets à de nombreux problèmes de santé propres à la race. Les maladies qui affectent souvent les Griffons belges sont :

Le tartre dentaire ;

Les problèmes oculaires ;

Les difficultés respiratoires ;

La luxation de la rotule ;

La dysplasie de la hanche.

Les griffons peuvent souffrir de difficultés respiratoires en raison de leur aspect brachycéphale. Cette particularité complique la réalisation d’une activité quand il fait très chaud. En revanche, le griffon résiste bien aux intempéries (humidité et froid), car il est doté d’un bon sous-poil.

Êtes-vous à la recherche d’un Griffon berger belge ? Contactez des éleveurs respectueux du bien-être animal.

Si vous voulez adopter un chien, sachez que le prix d’un chien Griffon belge dépend de ses origines (pedigree des parents), de son âge, si c'est un mâle ou une femelle et de la conformité aux standards de la race. Vous devez prévoir en moyenne 1300 euros si vous envisagez d’adopter cette race de chien. Le prix d’un mâle Griffon belge est de 1150 euros en moyenne. Le prix d’une femelle peut atteindre 1 300 euros. Il faut aussi compter environ 20 euros par mois pour subvenir aux besoins d’un chien mignon de ce gabarit.