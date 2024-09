L'Horoscope du Jeudi 26 Septembre : La Roue tourne pour tout le monde - Ce signe, qui sera couronné de Succès !

@tarotciglia

Bélier

La meilleure défense, c’est l’attaque ? Aujourd’hui, ami(e)s Bélier, c’est la conviction qui vous anime ! La conviction, c’est bien ; imposer, c’est autre chose et c’est violent… Mais parfois nécessaire : on vous l'accorde ! Vous pourriez partir toute bille en tête ou être attaqué(e) aujourd’hui… Prenez bien mesure de la cause, protégez-vous et menez le combat… s’il est vraiment nécessaire !

Taureau

Quelle belle journée, ami(e)s Taureau ! Aujourd’hui, vous pourriez vivre un bel accomplissement… Harmonie, équilibre : tout est uni, vous dansez avec la vie ! Profitez de ces belles ondes… Et si, au contraire, vous avez le sentiment de tourner en rond ou une sensation d’enfermement, c’est qu’il faut remettre un peu de mouvement : sortez de votre zone de confort ! Des contacts avec l’étranger sont possibles aujourd’hui !

Gémeaux

Comme le dirait l’ami Ribéry, la roue tourne - va tourner, aujourd’hui, ami(e)s Gémeaux ! La seule chose qui ne change pas, c’est le changement ! Si vous étiez dans une situation compliquée, la roue devrait tourner en votre faveur… Si vous êtes en haut… La vie nous apprend que tout n'est que mouvement ! C’est en se recentrant que l’on ressent le moins les oscillations de la vie… Aussi, soyez vigilant à évoluer plutôt qu’à répéter des schémas sclerosants… Et avec la Roue de Fortune, certains pourraient être tentés de jouer au loto !

Cancer

C’est un nouveau départ qui vous attend aujourd’hui, chers ami(e)s Cancer ! Que vous démarriez un nouveau projet, débutiez une nouvelle histoire ou que vous entamiez un tout nouveau cycle, on vous demande d’être constant ! Car cette nouveauté pourrait être très porteuse ! La magie c'est l'âme qui agit ... Écoutez votre enfant intérieur, mais ne cédez néanmoins pas « aux gamineries » aujourd’hui, les Cancer… Spontanéité, nouveau départ, voilà vos mots clés : activez-les !

Lion

Vous reprenez les rênes en mains, cher(e)s ami(e)s Lion ! Que vous décidiez d’avancer sur votre activité ou de vous lancer : vous êtes conquérant(e) ! Inarrêtable, inépuisable, veillez tout de même à contrôler la direction avant de vous y diriger… Aussi, l’égo (mal placé) pourrait vous jouer des tours aujourd’hui… On vous connaît, les Lion : ne confondez pas fierté et fierté mal placée… Sinon, vous avez de quoi matérialiser toutes vos ambitions !

Vierge

Belle victoire aujourd’hui, les ami(e)s Vierge, vous récoltez les succès… Pour autant, vous n’êtes pas arrivé(e)… ou plutôt, vous y êtes, mais il y a moyen de faire plus encore ! Et de faire prospérer vos réalisations… Là-dedans, votre côté perfectionniste devrait vous combler ! Voyez loin, à long terme… qu’allez-vous conquérir désormais ? Car la saison de l’automne sera celle de tous vos succès !

Balance

Aujourd’hui, vous la jouez sécure, ami(e)s Balance ! Vous dirigez d’une main de maître, mais ne semblez pas très enclin à partager… Attention à ne pas virer radin ! Pour autant, vous avez toutes les capacités pour vous maîtriser, vous gouverner et avancer avec lucidité pour matérialiser un projet ! Ce n’est pas aujourd’hui que votre banquier risque de vous appeler car jouer les paniers percés. Bravo, vous vous ferez plaisir demain (ou pas) !

Scorpion

Amis Scorpion, qu’est-ce qu’il vous arrive aujourd’hui ? On n'en revient pas ... À mille lieux de votre passion habituelle, vous apprenez à vous tempérer aujourd’hui ! Ce qui n’est pas vraiment - on ne va pas se mentir - dans vos habitudes… Pas de regrets, vous passez en slow motion et ça vous fait un bien fou ! Bonheur familial, Apprenti-sage… Là, on est fier(s) de vous… Et si c’est l’inverse, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! On croit en vous !

Sagittaire

Vous semblez tiraillé(e) aujourd’hui, ami(e)s Sagi ! Entre travailler ou vous libérer ! Vous vous sentez asphyxier et ne pensez peut-être qu’à la récré ! Vous ne savez pas où votre cœur balance… Trouvez le juste équilibre, ami(e)s Sagittaire… Il n’y a rien de mal à profiter de la récré une fois les impératifs terminés exécutés… En revanche, renoncer à tout - en mode YOLO - ce n'est pas la best des idées ... Visez (ça, vous savez faire !) le juste milieu !

Capricorne

J'ai failli vous oublier, mes chers Capri, aujourd'hui... Et je crois que c'est exactement ce que vous cherchez ! Le besoin de ressourcement intérieur est certes fort cette semaine... Pour autant, veillez à la manière de le faire... Car vous pourriez aussi beaucoup apprendre des autres aujourd'hui, notamment en famille ! À moins qu'une nouvelle, concernant un éventuel partage : héritage, promotion, etc., ne vous mette pas en joie et que vous décidiez de tout couper... Nous vous déconseillons d'agir à la légère : prenez vos distances... Mais faites-le intelligemment ;)

Verseau

Aujourd’hui, vous en avez marre de patienter et d’être triste, amigos Verseau ! Vous luttez contre votre propre anxiété et peut-être décidez-vous enfin à repartir du bon pied ! Dans une relation, quelque chose bouge : peut-être décidez-vous enfin de (re)parler à l’heureux/se élu(e)… Des réconciliations sont à prévoir… Ou l’autre pourrait tout simplement vous aider dans votre évolution personnelle. Bravo à vous de vous mettre un coup de pied au ...

Poisson

Grande journée chez vous, ami(e)s Poisson ! Un coup de foudre se concrétiserait-il ? À moins que vous soyez à deux doigts de l’illumination… Ça bouge bien chez vous en tout cas… Soyez bien à l’écoute de vos ressentis, car il se pourrait bien que vous ayez toutes les réponses pour remettre de la justesse dans votre vie aujourd’hui ! Et dans bien des situations, restées longtemps ... en suspens ! Vous ne vous échappez plus et visez juste sur les tenants et aboutissants d’une situation ou relation, que l’issue soit positive ou non : vous vous rendez justice !