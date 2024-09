Horoscope du lundi 16 septembre : Les capricorne ces forceurs...

Bélier

Ami(e) béliers, aujourd’hui, vous (re)trouvez la passion ! Un nouveau désir se met en place, une nouvelle idée vous séduit ou un coup de cœur pourrait vous tomber sur le coin du nez ! Vous êtes émerveillé(e) par la nouveauté et c’est le bon moment pour vous lancer sans toutefois vous précipiter !

Taureau

Du changement aujourd’hui ! Vous êtes en pleine transformation en ce lundi ami(e)s taureaux … Une page se tourne peut-être pour vous … Que ce soit dans une relation ou professionnellement … Cela peut être éprouvant mais n’oubliez pas que seule la fin promet un nouveau départ, sur la voie que vous et vous seul aurez décidé !

Gémeaux

Le jour parfait pour trouver votre place les gémeaux ! Vos énergies sont parfaitement équilibrées entre ce que vous donnez et recevez ! C’est la bonne journée pour avoir confiance en vous ! Il se peut également que vous songiez à un nouvel lieu ou cadre de vie … Croyez en votre bonne étoile et manifestez !

Cancer

Aujourd’hui il se pourrait que vous soyez dans votre monde amis cancer ! À moins que vous ne vous ouvriez au monde … Des contacts avec l’étranger ou un bel accomplissement est possible aujourd’hui ! Et si vous étouffez dans le monde dans lequel vous évoluez : demandez-vous comment créer votre environnement parfait, vous avez toutes les cartes en main !

Lion

Prendriez-vous une planche glissante aujourd’hui cher(e)s lions ? The question : La fin justifie t’-elle toujours les moyens ? Aujourd’hui, on vous parle d’être stratégique, d’être malin … Néanmoins gare à la tromperie, à la duperie … Comme le disait mon ancien CPE : “qui fait le malin tombe dans le ravin !” Ouvrez grands les yeux car il se pourrait également qu’on tente de vous la faire à l’envers … À bon entendeur !

Vierge

Aujourd’hui, ça peut piquer un peu chers ami(e)s vierges … Vous frappez là où ça fait mal, ou une déception est susceptible d’arriver … Concentrez vous à votre guérison, prenez soin de vous, faites quelque chose que vous aimez, ça passera avec le temps … (vous avez la réf ?). On est de tout cœur avec vous….

Balance

La séduction est de mise aujourd’hui ami(e)s balance ! Votre grand charisme portera ses fruits, à moins que ce ne soit vous qui soyez séduit(e) … Restez maître de votre passion, soyez confiant(e) et tout devrait vous sourire ! Enfin n’oubliez quand même pas que passion rime parfois avec baston ;) On ne s’enflamme pas mais on incarne le leader charismatique en nous !

Scorpion

Quelle grande énergie et maitrise ami(e)s scorpions, aujourd’hui vous pourriez bien entreprendre tous les possibles !Défis, challenges : si votre projet est prêt, mettez tout en œuvre avec passion et confiance : vous le valez bien !!! Pour autant rester bien maître de la direction !

Sagittaire

Prise de recul et élévation aujourd’hui amis sagittaire … Conquérant, vous préparez votre votre plan d’action… Faites votre business plan ou songer à votre stratégie de déploiement …Vous avez raison de réfléchir avant de passer à l’action ! Pour bien avancer il faut savoir prendre le recul ! Préparez tout soigneusement et le succès sera à la clé.

Capricorne

Aujourd’hui, ami(e)s capricorne, on vous rappelle que la vraie force rime avec puissance et non violence …Ne forcez rien ! Il se peut que vous ayez une grande énergie ou au contraire que vous soyez complément à plat … Soyez la main de fer dans le gant de velours et maîtrisez votre feu intérieure …Il y’a peut-être des choses que vous aimeriez dire … pour guérir. N’oubliez pas l’art et la manière !

Verseau

Ça peut titiller un peu aujourd’hui amis verseau … peut-être ressentez vous un certain manque … Soyez dans la maîtrise de votre budget et écouter vos émotions sans vous laisser dépasser … Un(e) allié(e) pourrait aussi vous réconforter … Et n’oubliez pas que les énergies sont momentanées - après la pluie, le beau temps !

Poissons

Amis poissons, Ami poisson(nes), ne dit on pas que «patience est mère de toutes les vertus ? «Soyez fière des graines que vous avez planté, regarder les pousser … mais restez patient : le moment ou on plante n’est pas celui de la récolte ;) Vous serez bientôt récompensé de vos lauriers !