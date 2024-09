L'Horoscope du mercredi 19 septembre : Un besoin d'intériorité pour tous-tes en cette Saison des Eclipses !

Découvrez votre HOROSCOPE du jour à l’aide du TAROTSCOPE.... Mêlant l’art de l’astrologie à celui du tarot, ce tirage spécial - signe par signe -vous révèlera tout de vos énergies au quotiden !

Bélier

@tarotciglia

Un besoin d’introspection, de recul, se fait sentir aujourd’hui, ami(e) Bélier ! Vous vous réfugiez dans votre monde intérieur et n’avez surtout pas envie de partager.

Cette quête dans votre intériorité est soutenue par la Lune. Écoutez ce besoin de silence en vous…

Taureau

@tarotciglia



Vous êtes aux commandes aujourd’hui, ami(e)s Taureau ! C’est une journée particulièrement propice pour entreprendre ! Vous avez les cartes en main pour faire avancer vos projets si vous restez maître de vos désirs. L’autorité sans l’autoritarisme… Peut-être êtes-vous également ou vous rencontrez le king of the divan !

Gémeaux

@tarotciglia

Aujourd’hui, ami(e)s Gémeaux, misez tout sur votre sens pratique et votre bon goût ! Il se peut que vous vous employiez à rendre votre foyer ou lieu de vie confortable… À gérer des dossiers de façon pragmatique. La priorité pour vous sera à l’ordre et au soin aujourd’hui. La connexion à la terre, l’ancrage peut vous aider dans votre quête.

Cancer

@tarotciglia

En ce moment, ami(e)s Cancer, vous avez une envie et surtout un besoin viscéral de vous retrouver dans votre monde intérieur… Aujourd’hui, vous avez besoin d’introspection, d’aller chercher votre lumière… Pour ensuite la ramener au monde. Avec la Pleine Lune et l’éclipse d’hier, beaucoup de choses peuvent remonter du passé pour enfin être guidé(e) vers la guérison !

Lion

@tarotciglia

Votre besoin de renaissance est constant en ce moment, ami(e)s Lion ! Pour le troisième jour consécutif, vous avez la carte de l’appel, de l’éveil intérieur ! Vous vous dirigez vers votre vocation avec conviction ! Il se pourrait qu’il y ait également un sujet autour de la peur du jugement d’autrui… Écoutez et suivez votre révélation !

Vierge

@tarotciglia

Sens pratique et organisation, des qualités qu’on vous reconnaît souvent, ami(e)s Vierge ! La proposition du jour est de vous consacrer à la mise en place de votre organisation… Si vous le pouvez, la nature peut également vous aider à vous ancrer et vous faire le plus grand bien. Vous êtes la reine, le roi de l’orga !

Balance

@tarotciglia



Ami(e)s Balance, vous êtes invités à l’équilibre et à la modération… Des réconciliations, en soi ou hors de soi, peuvent avoir lieu aujourd’hui ; de la communication aussi… On nous parle également de travail à mi-temps ou de deux activités différentes qu’on concilie avec brio : vous mélangez (mets l’ange) vos contraires… On vous invite à mettre de l’eau dans votre vin et à ne pas faire d’excès, vous pourriez retrouver une belle paix intérieure et un équilibre très paisible today…

Scorpion

@tarotciglia

Vous n’échappez pas à la règle, ami(e)s Scorpion, aujourd’hui vous n’en avez que pour votre monde intérieur… Un besoin de silence et d’intériorité se fait fortement sentir… Et oui, c’est la saison des éclipses ! Osez aller vous rencontrer, vous explorer… Cela devrait vous révéler ! Bonne exploration.

Sagittaire

@tarotciglia

Vous faites peut-être face à un dilemme aujourd’hui, ami(e)s Sagittaire… Il y a de la contradiction mais aussi de la complémentarité dans vos idées… Vous n’échappez pas à la règle, aujourd’hui un besoin de se retrouver dans son monde à soi et rien qu’à soi se fait réellement sentir !

Capricorne

@tarotciglia

Aujourd’hui, vous pouvez vous sentir angoissé(e), en fin de course, à bout de souffle, chers ami(e)s Capricorne… N’oubliez pas que la fin de quelque chose ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Ne cherchez pas à fuir vos émotions, ces pensées assaillantes, mais prenez soin de vous pour retrouver calme et paix intérieure. Et si c’est dur, sachez qu’un renouveau arrive bientôt…

Verseau

@tarotciglia

Aujourd’hui, c’est la transformation qui vous sera proposée, ami(e)s Verseau… C’est peut-être la fin de quelque chose mais ce n’est pas une fin en soi… La fin marque le nouveau départ dans l’éternel cycle de la vie… Comme vous l’avez appris en physique de notre cher Lavoisier : “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.” N’hésitez pas à accueillir le changement car la seule chose qui ne change pas, c’est le changement !

Poisson

@tarotciglia

Voilà qui va là, Inspecteur Gadget… Aujourd’hui, vous découvrez quelque chose, ami(e)s Poisson ! Que ce soit une nouvelle passion ou un élément qui sera clé dans votre parcours, vous allez mettre le doigt sur quelque chose… Vous évaluez et mesurez votre désir, votre prochaine conquête… Vous partez en quête de vous-même…

Bonne enquête !

