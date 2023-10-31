Régalez-vous avec ces bananes flambées hyper simples à préparer, c'est super gourmand !

Vous allez impressionner vos convives avec cette recette facile de bananes flambées. Un peu de rhum, on flambe et voilà c'est prêt !
Vous avez des bananes trop mûres et vous ne savez pas comment les cuisiner ? Faites-vous plaisir avec des bananes flambées ! C'est super gourmand, fondant et facile à faire. On saupoudre de sucre vanillé (ou cassonade), on ajoute du rhum ou du Grand Marnier et on enflamme le tout ! À servir aussitôt avec une boule de glace à la vanille par exemple et on vous promet que vos papilles vont se souvenir longtemps des saveurs délicieuses de ce dessert prêt en moins de 10 minutes.
Ingrédients
- 4 bananes bien mûres
- 2 sachets de sucre vanillé
- 1 verre de rhum ou Grand Marnier
- 30 g de beurre
Préparation
1
Dans une poêle, faire fondre le beurre. Ajouter les bananes coupées en deux dans le sens de la longueur et faire dorer de chaque côté.
2
Saupoudrer le sucre vanillé, verser le rhum et faire flamber (attention à ne pas vous brûler).
3
Laisser flamber et servir aussitôt les flammes éteintes. Ajouter une boule de glace à la vanille !