Régalez-vous avec ces bananes flambées hyper simples à préparer, c'est super gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Banane flambée

Vous allez impressionner vos convives avec cette recette facile de bananes flambées. Un peu de rhum, on flambe et voilà c'est prêt !

Vous avez des bananes trop mûres et vous ne savez pas comment les cuisiner ? Faites-vous plaisir avec des bananes flambées ! C'est super gourmand, fondant et facile à faire. On saupoudre de sucre vanillé (ou cassonade), on ajoute du rhum ou du Grand Marnier et on enflamme le tout ! À servir aussitôt avec une boule de glace à la vanille par exemple et on vous promet que vos papilles vont se souvenir longtemps des saveurs délicieuses de ce dessert prêt en moins de 10 minutes.

Recette Banane flambée

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 bananes bien mûres
  • 2 sachets de sucre vanillé
  • 1 verre de rhum ou Grand Marnier
  • 30 g de beurre

Préparation

1
Dans une poêle, faire fondre le beurre. Ajouter les bananes coupées en deux dans le sens de la longueur et faire dorer de chaque côté.
2
Saupoudrer le sucre vanillé, verser le rhum et faire flamber (attention à ne pas vous brûler).
3
Laisser flamber et servir aussitôt les flammes éteintes. Ajouter une boule de glace à la vanille !
FacileRapideFruits
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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