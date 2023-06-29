Plongez votre cuillère dans cette incroyable crème dessert à la banane ! Ce dessert onctueux est hyper gourmand et facile à concocter.
Vous adorez déjà la crème dessert au chocolat ou en version plus acidulée au citron. Mais connaissez-vous la crème dessert à la banane ? Parfait pour cuisiner vos bananes bien mûres, ce dessert est terriblement onctueux et super facile à préparer ! Tout le monde va en redemander, on vous le garantit. Si vous appréciez ces petites douceurs sucrées en fin de repas, on vous conseille la crème dessert au café, servie avec une chantilly légère, c'est une tuerie pour les papilles ! Alors, vous êtes prêt à vous régaler ? C'est parti !
Recette Crème dessert à la banane
Ingrédients
- 400 ml de lait
- 1 gousse de vanille
- 4 bananes mûres
- 5 jaunes d'oeufs
- 100 g de sucre
- 3 c. à soupe de farine
Préparation
1
Faire chauffer le lait dans une casserole avec les graines de la gousse de vanille (laisser également la gousse infuser dans le lait).
2
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la farine et les bananes écrasées et bien mélanger.
3
Une fois la préparation homogène, verser le lait chaud petit à petit (en ayant retiré la gousse de vanille au préalable). Mélanger sans cesse pour ne pas cuire les oeufs.
4
Remettre le tout dans la casserole et laisser la crème épaissir à feu doux, en mélangeant sans arrêt.
5
Verser dans des petits pots, laisser refroidir puis placer au frais pendant au moins 2 heures.