Pour un goûter sans culpabiliser, voici des beignets de poires sans friture ! Ils sont irrésistibles...

Avec cette recette sans friture, vos beignets seront plus légers. Bien moelleux et très gourmands, les beignets de poires sans friture sont ultra-faciles à réaliser et il vous sera difficile de n'en manger qu'un…
Parce qu'on peut vraiment se faire plaisir sans forcément culpabiliser à l'heure du goûter, on vous propose aujourd'hui une recette healthy et addictive. Voici les beignets de poires sans friture ! Pas besoin de bain d'huile pour ces petits beignets, ils sont cuits à la poêle, un peu comme des pancakes finalement. Avec des bons morceaux de poires, c'est super moelleux et on vous garantit qu'il est impossible de ne pas craquer pour eux… Vous pouvez réaliser cette recette avec des pommes également !
Recette Beignets de poires sans friture
Ingrédients
- 4 poires
- 1 c. à café de vanille en poudre
- 30 g de sucre
- 1 citron jaune
- 50 g de beurre
- Pour la pâte à beignets :
- 115 g de farine
- 1 oeuf
- 75 ml de lait
- 1 c. à soupe de sucre
- 1 pincée de sel
- 4 g de levure chimique
Préparation
1
Laver, éplucher et enlever le trognon des poires. Les couper en gros cubes et saupoudrer de vanille en poudre et de sucre. Arroser avec un peu de jus de citron et bien mélanger.
2
Battre l'oeuf avec une cuillère à soupe de sucre et le sel. Fouetter jusqu'à ce le mélange blanchisse. Incorporer la farine, la levure et verser le lait petit à petit.
3
La pâte doit être homogène (elle va rester plutôt épaisse, c'est normal). Laisser reposer 30 minutes à température ambiante.
4
Bien égoutter les poires et tremper les morceaux dans la pâte à beignets pour les imbiber. Les faire cuire dans une poêle avec le beurre fondu.
5
Laisser dorer les petits beignets quelques minutes de chaque côté puis déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras.
6
Saupoudrer éventuellement de sucre glace avant de déguster !