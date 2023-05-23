Pour un goûter sans culpabiliser, voici des beignets de poires sans friture ! Ils sont irrésistibles...

Par Célia Papaïx ·

Beignets de poires sans friture

Avec cette recette sans friture, vos beignets seront plus légers. Bien moelleux et très gourmands, les beignets de poires sans friture sont ultra-faciles à réaliser et il vous sera difficile de n'en manger qu'un…

Parce qu'on peut vraiment se faire plaisir sans forcément culpabiliser à l'heure du goûter, on vous propose aujourd'hui une recette healthy et addictive. Voici les beignets de poires sans friture ! Pas besoin de bain d'huile pour ces petits beignets, ils sont cuits à la poêle, un peu comme des pancakes finalement. Avec des bons morceaux de poires, c'est super moelleux et on vous garantit qu'il est impossible de ne pas craquer pour eux… Vous pouvez réaliser cette recette avec des pommes également !

Recette Beignets de poires sans friture

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 poires
  • 1 c. à café de vanille en poudre
  • 30 g de sucre
  • 1 citron jaune
  • 50 g de beurre
  • Pour la pâte à beignets :
  • 115 g de farine
  • 1 oeuf
  • 75 ml de lait
  • 1 c. à soupe de sucre
  • 1 pincée de sel
  • 4 g de levure chimique

Préparation

1
Laver, éplucher et enlever le trognon des poires. Les couper en gros cubes et saupoudrer de vanille en poudre et de sucre. Arroser avec un peu de jus de citron et bien mélanger.
2
Battre l'oeuf avec une cuillère à soupe de sucre et le sel. Fouetter jusqu'à ce le mélange blanchisse. Incorporer la farine, la levure et verser le lait petit à petit.
3
La pâte doit être homogène (elle va rester plutôt épaisse, c'est normal). Laisser reposer 30 minutes à température ambiante.
4
Bien égoutter les poires et tremper les morceaux dans la pâte à beignets pour les imbiber. Les faire cuire dans une poêle avec le beurre fondu.
5
Laisser dorer les petits beignets quelques minutes de chaque côté puis déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras.
6
Saupoudrer éventuellement de sucre glace avant de déguster !
FruitsGouterFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Beignets de pommes sans friture
Beignets de pommes sans friture
Tarte aux poires sans gluten, une alternative gourmande à tester d'urgence !
Tarte aux poires sans gluten, une alternative gourmande à tester d'urgence !
Beignets de pizza
Beignets de pizza
Beignets d'aubergines
Beignets d'aubergines
Beignets aux pommes
Beignets aux pommes
Mini beignets
Mini beignets
Beignets sans friture
Beignets sans friture
Briouates aux amandes sans friture
Briouates aux amandes sans friture
Nem au poulet sans friture
Nem au poulet sans friture
Beignets de poires au four
Beignets de poires au four