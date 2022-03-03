Croquez ces beignets cuits au four sans friture, c'est un véritable délice avec zéro culpabilité !

Contrairement à ce que vous pensez, les beignets ne riment pas obligatoirement avec friture. On vous le prouve aujourd'hui avec cette recette sans huile pour beaucoup de gourmandise et zéro remords !
Véritables petits péchés mignons, on ne résiste pas longtemps devant des beignets gourmands… Pourtant, ces douceurs ne font pas partie des desserts les plus healthy qui existent à cause de leur bain de friture. Pourtant, il est tout à fait possible de les préparer sans huile ! Il suffit juste de les cuire au four et le tour est joué ! Vous vous demanderez comment vous avez pu passer à côté de cette recette… N'hésitez pas à ajouter des morceaux de pommes pour un dessert plus fruité. Si vous avez besoin de votre dose de gourmandise, craquez pour les beignets fourrés au chocolat et aux pommes ! Ceux qui préfèrent les recettes sucrées salées se régaleront avec les beignets au chèvre et au miel.
Recette Beignets sans friture
Ingrédients
- 320 g de farine
- 1 sachet de levure boulangère
- 1 oeuf
- 120 ml de lait
- 50 g de sucre
- 1 sachet sucre vanillé
- 20 g de beurre
- 1/2 c. à café de sel
Préparation
1
Mélanger la farine et la levure de boulanger dans la cuve d'un robot (ou à la main). Verser petit à petit l'oeuf battu en omelette en continuant de mélanger.
2
Faire chauffer le lait avec le sucre, le sucre vanillé et le beurre puis laisser tiédir.
3
Verser le lait tiède progressivement dans la cuve du robot en mélangeant. Ajouter le sel et continuer de mélanger pendant quelques minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords. Couvrir de film alimentaire et laisser pousser pendant 1 heure.
4
Dégazer la pâte avec la main puis l'étaler avec un rouleau à pâtisserie sur 2 cm d'épaisseur. Détailler des cercles et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Laisser pousser de nouveau pendant 40 minutes.
5
À l'aide d'un pinceau alimentaire, badigeonner les beignets avec un peu de lait puis enfourner 12 à 15 minutes à 180°C.
6
À la sortie du four, badigeonner les beignets avec de l'eau très chaude puis saupoudrer de sucre.
L'astuce du chef
Ajouter un peu de cannelle ou de vanille en poudre dans le sucre à la fin pour parfumer les beignets !