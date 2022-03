Croquez ces beignets cuits au four sans friture, c'est un véritable délice avec zéro culpabilité !

Contrairement à ce que vous pensez, les beignets ne riment pas obligatoirement avec friture. On vous le prouve aujourd'hui avec cette recette sans huile pour beaucoup de gourmandise et zéro remords !

Véritables petits péchés mignons, on ne résiste pas longtemps devant des beignets gourmands… Pourtant, ces douceurs ne font pas partie des desserts les plus healthy qui existent à cause de leur bain de friture. Pourtant, il est tout à fait possible de les préparer sans huile ! Il suffit juste de les cuire au four et le tour est joué ! Vous vous demanderez comment vous avez pu passer à côté de cette recette… N'hésitez pas à ajouter des morceaux de pommes pour un dessert plus fruité. Si vous avez besoin de votre dose de gourmandise, craquez pour les beignets fourrés au chocolat et aux pommes ! Ceux qui préfèrent les recettes sucrées salées se régaleront avec les beignets au chèvre et au miel.