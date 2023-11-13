Cette brioche perdue à la mangue caramélisée est la gourmandise ultime pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Brioche perdue à la mangue caramélisée

Fondez de plaisir pour cette recette simple et trop gourmande : de la brioche perdue accompagnée de mangue caramélisée. Une douceur qui a tout pour plaire à vos papilles !

Vous aussi vous adorez le pain perdu ? Pour le petit-déjeuner, le goûter ou un brunch généreux, le pain perdu fait toujours l'unanimité à table. On vous propose aujourd'hui une version à la brioche et à la mangue caramélisée ! C'est tellement gourmand… Ici, on flambe les morceaux de mangue au rhum mais ce n'est pas obligatoire. N'hésitez pas à réaliser votre brioche maison pour encore plus de gourmandise. Cette recette de brioche perdue aux saveurs exotiques est à refaire de toute urgence !

Recette Brioche perdue à la mangue caramélisée

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 Tranches de brioche
  • 1 oeuf
  • 10 cl de lait
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 20 g de beurre
  • Pour la mangue caramélisée :
  • 1 mangue
  • 20 g de beurre
  • 2 c. à soupe de miel
  • 2 cl de rhum ambré (facultatif)

Préparation

1
Battre l'oeuf avec le lait et le sucre vanillé. Tremper les tranches de brioche pour les imbiber.
2
Dans une poêle, faire fondre le beurre (20 g) et déposer les tranches de brioche imbibées. Laisser cuire 2 à 3 minutes par face pour les dorer. Réserver.
3
Peler la mangue et la découper en tranches ou en cubes. Faire fondre le beurre dans une poêle et ajouter les morceaux de mangue.
4
Laisser cuire 3 minutes environ puis arroser de rhum et flamber (optionnel). Attention à ne pas vous brûler !
5
Une fois le flambage terminer, arroser de miel et laisser réduire pendant quelques minutes à feu moyen vif.
6
Servir les mangues caramélisées avec la brioche perdue.
L'astuce du chef
Ajouter quelques noix de pécan pour le croquant !
GouterFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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