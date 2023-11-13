Cette brioche perdue à la mangue caramélisée est la gourmandise ultime pour le goûter !

Fondez de plaisir pour cette recette simple et trop gourmande : de la brioche perdue accompagnée de mangue caramélisée. Une douceur qui a tout pour plaire à vos papilles !
Vous aussi vous adorez le pain perdu ? Pour le petit-déjeuner, le goûter ou un brunch généreux, le pain perdu fait toujours l'unanimité à table. On vous propose aujourd'hui une version à la brioche et à la mangue caramélisée ! C'est tellement gourmand… Ici, on flambe les morceaux de mangue au rhum mais ce n'est pas obligatoire. N'hésitez pas à réaliser votre brioche maison pour encore plus de gourmandise. Cette recette de brioche perdue aux saveurs exotiques est à refaire de toute urgence !
Recette Brioche perdue à la mangue caramélisée
Ingrédients
- 4 Tranches de brioche
- 1 oeuf
- 10 cl de lait
- 1 sachet de sucre vanillé
- 20 g de beurre
- Pour la mangue caramélisée :
- 1 mangue
- 20 g de beurre
- 2 c. à soupe de miel
- 2 cl de rhum ambré (facultatif)
Préparation
1
Battre l'oeuf avec le lait et le sucre vanillé. Tremper les tranches de brioche pour les imbiber.
2
Dans une poêle, faire fondre le beurre (20 g) et déposer les tranches de brioche imbibées. Laisser cuire 2 à 3 minutes par face pour les dorer. Réserver.
3
Peler la mangue et la découper en tranches ou en cubes. Faire fondre le beurre dans une poêle et ajouter les morceaux de mangue.
4
Laisser cuire 3 minutes environ puis arroser de rhum et flamber (optionnel). Attention à ne pas vous brûler !
5
Une fois le flambage terminer, arroser de miel et laisser réduire pendant quelques minutes à feu moyen vif.
6
Servir les mangues caramélisées avec la brioche perdue.
L'astuce du chef
Ajouter quelques noix de pécan pour le croquant !