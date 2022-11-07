Apprenez la recette des cinnamon rolls pour vous régaler facilement à la maison !

Par Célia Papaïx ·

Cinnamon rolls (brioche roulée à la cannelle)

Moelleuse, savoureuse et complètement addictive, cette brioche roulée à la cannelle va combler vos papilles à toute heure de la journée.

Originaires d'Amérique et d'Europe du Nord, les cinnamon rolls sont des petites brioches roulées à la cannelle. Très populaire, cette pâtisserie a tout pour nous plaire : du moelleux et surtout beaucoup de gourmandise ! On vous prévient, vous n'allez pas y résister… À tremper dans un bon chocolat chaud fait maison, il n'y a pas plus réconfortant ! L'été, faites-vous plaisir avec une version aux pêches très fruitée. Et si vous voulez revisiter les cinnamon rolls, découvrez notre recette version tarte tatin, c'est un délice.

Recette Cinnamon rolls (brioche roulée à la cannelle)

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la brioche :
  • 1 sachet de levure boulangère
  • 100 g de sucre
  • 23 cl de lait tiède
  • 600 g de farine
  • 2 oeufs
  • 75 g de beurre fondu
  • Pour le sucre à la cannelle :
  • 75 g de beurre mou
  • 220 g de cassonade (ou vergeoise ou sucre brun)
  • 10 g de cannelle moulue
  • Pour le glaçage :
  • 100 g de fromage blanc
  • 50 g de beurre mou
  • 200 g de sucre glace
  • 1 c. à café de vanille liquide

Préparation

1
Délayer la levure boulangère avec le sucre dans le lait tiède.
2
Verser la farine dans un grand saladier et former un puits. Casser les oeufs un par un puis verser le lait avec la levure et le sucre ainsi que le beurre fondu. Bien pétrir avec la main jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte homogène.
3
Couvrir et laisser pousser pendant une heure dans une étuve (dans un four éteint et fermé avec un bol d'eau bouillante).
4
Étaler la pâte sur une plan de travail fariné pour qu'elle soit bien fine. Étaler le beurre mou sur toute la surface. Mélanger la cassonade et la cannelle puis saupoudrer cette préparation partout.
5
Rouler la pâte en boudin et découper des boudins d'environ 4 cm de large. Déposer les boudins sur une feuille de papier cuisson. Couvrir et laisser pousser dans l'étuve pendant 1 heure de nouveau.
6
Faire cuire les cinnamon rolls dans un four préchauffé à 200°C pendant 15 à 20 minutes pour qu'ils soient bien dorés.
7
Pour le glaçage, battre tous les ingrédients puis verser sur les cinnamon rolls à la sortie du four. Servir !
GouterPetit-déjeuner
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Cinnamon Rolls
Cinnamon Rolls
Cinnamon rolls
Cinnamon rolls
Cinnamon rolls à l'ail
Cinnamon rolls à l'ail
Cinnamon rolls au caramel et noix de pécan
Cinnamon rolls au caramel et noix de pécan
Le premier bar à cinnamon rolls vient d'ouvrir ses portes à Paris et ça donne vraiment envie !
Le premier bar à cinnamon rolls vient d'ouvrir ses portes à Paris et ça donne vraiment envie !
Galette des rois roulée
Galette des rois roulée
Pumpkin cinnamon rolls
Pumpkin cinnamon rolls
Palmiers express façon cinnamon rolls
Palmiers express façon cinnamon rolls
Cinnamon rolls
Cinnamon rolls
Brioche roulée aux pêches et à la crème pâtissière
Brioche roulée aux pêches et à la crème pâtissière