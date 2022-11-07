Apprenez la recette des cinnamon rolls pour vous régaler facilement à la maison !

Moelleuse, savoureuse et complètement addictive, cette brioche roulée à la cannelle va combler vos papilles à toute heure de la journée.
Originaires d'Amérique et d'Europe du Nord, les cinnamon rolls sont des petites brioches roulées à la cannelle. Très populaire, cette pâtisserie a tout pour nous plaire : du moelleux et surtout beaucoup de gourmandise ! On vous prévient, vous n'allez pas y résister… À tremper dans un bon chocolat chaud fait maison, il n'y a pas plus réconfortant ! L'été, faites-vous plaisir avec une version aux pêches très fruitée. Et si vous voulez revisiter les cinnamon rolls, découvrez notre recette version tarte tatin, c'est un délice.
Recette Cinnamon rolls (brioche roulée à la cannelle)
Ingrédients
- Pour la brioche :
- 1 sachet de levure boulangère
- 100 g de sucre
- 23 cl de lait tiède
- 600 g de farine
- 2 oeufs
- 75 g de beurre fondu
- Pour le sucre à la cannelle :
- 75 g de beurre mou
- 220 g de cassonade (ou vergeoise ou sucre brun)
- 10 g de cannelle moulue
- Pour le glaçage :
- 100 g de fromage blanc
- 50 g de beurre mou
- 200 g de sucre glace
- 1 c. à café de vanille liquide
Préparation
1
Délayer la levure boulangère avec le sucre dans le lait tiède.
2
Verser la farine dans un grand saladier et former un puits. Casser les oeufs un par un puis verser le lait avec la levure et le sucre ainsi que le beurre fondu. Bien pétrir avec la main jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte homogène.
3
Couvrir et laisser pousser pendant une heure dans une étuve (dans un four éteint et fermé avec un bol d'eau bouillante).
4
Étaler la pâte sur une plan de travail fariné pour qu'elle soit bien fine. Étaler le beurre mou sur toute la surface. Mélanger la cassonade et la cannelle puis saupoudrer cette préparation partout.
5
Rouler la pâte en boudin et découper des boudins d'environ 4 cm de large. Déposer les boudins sur une feuille de papier cuisson. Couvrir et laisser pousser dans l'étuve pendant 1 heure de nouveau.
6
Faire cuire les cinnamon rolls dans un four préchauffé à 200°C pendant 15 à 20 minutes pour qu'ils soient bien dorés.
7
Pour le glaçage, battre tous les ingrédients puis verser sur les cinnamon rolls à la sortie du four. Servir !