Voici la recette maison de thé glacé aux pêches à réaliser d'urgence cet été !

Pour vous rafraîchir cet été, rien de tel qu'un bon verre de thé glacé aux pêches fait maison ! Découvrez vite cette recette facile à réaliser chez vous.

Au lieu d'acheter un thé glacé industriel, que diriez-vous de le préparer vous-même ? Ce n'est vraiment pas compliqué et tellement plus gourmand quand c'est fait maison ! Cette recette à la pêche est absolument délicieuse et ultra-rafraîchissante. Elle accompagnera à merveille une part de tarte à la pêche ou des pêches rôties entre autres. Vous pouvez remplacer le sucre par du sirop d'agave pour une version plus healthy. Et pour les grands gourmands, osez la sangria aux pêches et aux framboises pour trinquer (avec modération) tout l'été !