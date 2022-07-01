Voici la recette maison de thé glacé aux pêches à réaliser d'urgence cet été !

Pour vous rafraîchir cet été, rien de tel qu'un bon verre de thé glacé aux pêches fait maison ! Découvrez vite cette recette facile à réaliser chez vous.
Au lieu d'acheter un thé glacé industriel, que diriez-vous de le préparer vous-même ? Ce n'est vraiment pas compliqué et tellement plus gourmand quand c'est fait maison ! Cette recette à la pêche est absolument délicieuse et ultra-rafraîchissante. Elle accompagnera à merveille une part de tarte à la pêche ou des pêches rôties entre autres. Vous pouvez remplacer le sucre par du sirop d'agave pour une version plus healthy. Et pour les grands gourmands, osez la sangria aux pêches et aux framboises pour trinquer (avec modération) tout l'été !
Recette Thé glacé aux pêches
Ingrédients
- 1 l de eau
- 6 g de thé vert en vrac
- 20 g de sucre semoule
- 300 g de pêches bien mûres
- feuilles de menthe
- glaçons
Préparation
1
Verser l'eau dans une grande carafe et ajouter le thé en vrac. Laisser infuser à température ambiante au moins 30 minutes.
2
Filtrer l'eau pour retirer les résidus des feuilles de thé. Ajouter le sucre, mélanger et laisser au frais une heure.
3
Laver, retirer les noyaux et découper les pêches en lamelles. Les incorporer dans la carafe, remuer et laisser de nouveau infuser pendant une heure au frais.
4
Avant de servir le thé glacé aux pêches, ajouter des feuilles de menthe et beaucoup de glaçons !