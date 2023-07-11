Craquez pour ces savoureuses bruschettas aux tomates confites, elles vous feront rougir de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Bruschetta aux tomates cerises confites

Tout simplement craquantes, généreuses et fondantes, ces bruschettas aux airs d'Italie vont faire fondre vos papilles. En cuisine pour vivre la dolce vita !

Avec les beaux jours, on a envie de recettes généreusement gourmandes, faciles et rapides à faire. Et pour ça, osez les bruschettas ! Ces tartines conviviales sont parfaites pour un apéro ou même en entrée avec une salade. Aujourd'hui, on savoure une version aux tomates confites et à la burrata crémeuse, c'est un vrai délice ! Une bouchée aux saveurs d'Italie qui vous fera fondre de gourmandise, c'est promis (et en plus c'est trop simple à préparer). Alors n'attendez plus pour régaler vos convives avec cette recette de dernière minute !

Recette Bruschetta aux tomates cerises confites

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 tranches de pain de campagne
  • 2 gousses d'ail
  • huile d'olive
  • 1 noix de beurre
  • 150 g de tomates cerises
  • Quelques feuilles de basilic
  • burrata

Préparation

1
Peler et dégermer les gousses d'ail. Les frotter sur les tranches de pain de campagne.
2
Arroser les tranches de pain d'huile d'olive et enfourner 10 minutes à 200°C.
3
Émincer finement les gousses d'ail et les mettre dans une poêle avec le beurre. Ajouter 120 g de tomates cerises coupées en deux et laisser confire une dizaine de minutes à feu moyen.
4
Mélanger les tomates cerises confites avec les tomates cerises crues restantes et coupées en deux. Ajouter le basilic ciselé.
5
Déposer cette préparation sur les tranches de pain grillées et ajouter un peu de burrata. Arroser d'huile d'olive et servir les bruschettas !
TartineétéFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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