Voici comment préparer vos tomates confites maison super facilement !

Par Célia Papaïx ·

Tomates confites maison

Vous aussi vous adorez les tomates confites ? Apprenez à les faire chez vous en très peu d'étapes pour un résultat à faire rougir de plaisir vos papilles !

On peut les mettre dans une salade, à picorer pour l'apéritif, sur une tartine, dans un plat mijoté, dans un cake… Bref, on est accro aux tomates confites ! Alors on a décidé de vous partager une recette pour les préparer à la maison. C'est vraiment très simple on vous promet ! N'hésitez pas à ajouter les aromates de votre choix : thym, ail, origan, romarin… L'essentiel de cette recette est dans la cuisson lente. Avant, il faut laisser les tomates dégorger avec du sel pour déjà les «assécher». Si à la sortie du four vous avez l'impression que les tomates sont encore humides, poursuivez la cuisson. Après la mise en bocal, vous pourrez conserver vos tomates confites maison dans un endroit à l'abri de la lumière et une fois ouvert, on laisse au frais.

Vous êtes prêt à cuisiner vos tomates confites maison ? Suivez la recette, c'est super facile et trop gourmand !

Recette Tomates confites maison

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 02:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 kg de tomates cerises allongées
  • sel
  • huile d'olive
  • 10 brins de thym
  • 1 c. à soupe de sucre

Préparation

1
Laver les tomates cerises et les couper en deux (ou en 4). Les déposer dans une passoire et saupoudrer de sel.
2
Laisser dégorger pendant une trentaine de minutes.
3
Préchauffer le four à 90°C.
4
Déposer les tomates sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Attention à ne pas trop les faire se chevaucher.
5
Arroser avec de l'huile d'olive (environ 4 cuillères à soupe), la moitié du thym effeuillé et le sucre.
6
Enfourner 2h30. Retourner à la mi-cuisson. Sortir du four et laisser entièrement refroidir.
7
Mettre les tomates dans un bocal stérilisé avec le reste du thym (ou autre aromate). Verser de l'huile d'olive jusqu'à ce que les tomates soient recouvertes.
8
Fermer et conserver.
FacileLégumes
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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