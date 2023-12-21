La meilleure recette de bûche pour le Nouvel An !

Terminez votre repas de fête en beauté avec cette bûche très gourmande !
Après les Merveilleux aux spéculoos, on vous fait découvrir une bûche festive aux spéculoos. Celle-ci sera super pour régaler ses convives le soir du Nouvel an ! Recouverte d’un nappage, d’une crème et de chantilly aux spéculoos, nous pourrons dire que cette bûche est extrêmement gourmande. On vous garantit qu'à la fin du repas, tous les invités vous demanderont la recette.
Recette Bûche aux spéculoos
Ingrédients
- 3 oeufs
- 120 g de sucre
- 120 g de farine
- 150 g de crème liquide entière 35% MG
- 200 g de mascarpone
- 2 c. à soupe de pâte à tartiner de Spéculoos
- quelques spéculoos pour décorer
Préparation
1
Pour la génoise : dans un bol (ou le bol du robot), verser les oeufs et le sucre puis fouetter énergiquement jusqu'à ce que le mélange triple de volume.
2
Ajouter la farine au mélange et mélanger délicatement.
3
Étaler ce mélange sur une toile de cuisson et enfourner à 180 degrés environ 10-12 minutes.
4
Pendant ce temps, dans un autre bol, ajouter la crème liquide, le mascarpone et la crème de spéculoos fondu.
5
À la sortie du four, démouler la génoise et la laisser refroidir quelques minutes.
6
Après quelques minutes, étaler la chantilly aux spéculoos sur la génoise et rouler la génoise.
7
Décorer de chantilly et d’éclats de biscuits spéculoos et disposer la bûche dans un plat familial. Servir bien frais.