Adoptez cette bûche express aux fruits rouges pour un repas de Noël réussi et très gourmand !

Pas besoin de se casser la tête pour le dessert de Noël : cette bûche aux fruits rouges se réalise en un rien de temps et super facilement. En route pour la gourmandise !
Idée de dernière minute pour votre dessert de Noël : la bûche express aux fruits rouges ! Tout le monde arrivera à la réaliser tant sa préparation est un jeu d'enfant. Pour terminer votre repas de fête sur une touche fruitée et rafraîchissante, il n'y a pas plus gourmand. Et si vous n'avez vraiment pas le temps de passer des heures en cuisine, voici une recette de bûche sans cuisson et prête en 10 minutes ! Pour ceux qui voudraient partir en voyage gourmand, on vous conseille la bûche à la noix de coco et aux fruits exotiques, de quoi passer un Noël dépaysant.
Recette Bûche de Noël express aux fruits rouges
Ingrédients
- Pour le biscuit roulé :
- 4 jaunes d'oeufs
- 75 g de sucre
- 75 g de farine
- 3 blancs d'oeufs
- 1 c. à soupe de sucre
- un peu de beurre fondu
- Pour le sirop :
- 70 g de eau
- 50 g de sucre
- 1/2 jus de citron
- Pour la crème :
- 250 g de mascarpone
- 2 c. à soupe de sucre glace
- 1 c. à soupe de extrait de vanille
- 1/2 zeste de citron jaune
- 200 ml de crème liquide entière 30% MG
- Pour la décoration :
- fruits rouges (fraises, myrtilles, framboises...)
Préparation
1
Préchauffer le four à 210°C.
2
Battre les jaunes d'oeufs et le sucre avec un batteur électrique pendant 5 minutes environ. Le mélange doit être bien mousseux et doit blanchir. Incorporer la farine à la spatule.
3
Monter les blancs en neige. Une fois qu'ils deviennent mousseux, ajouter la cuillère de sucre et continuer de battre jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Les incorporer dans la préparation précédente délicatement avec une spatule.
4
Verser la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et beurré. Enfourner 7 à 10 minutes. Le biscuit roulé doit être bien doré.
5
À la sortie du four, le laisser refroidir 1 minute puis le déposer à l'envers sur un torchon humide pour conserver tout son moelleux. Tailler les bords pour obtenir un rectangle net.
6
Chauffer l'eau, le sucre et le jus de citron pour réaliser un sirop.
7
Détendre le mascarpone avec le sucre glace. Ajouter l'extrait de vanille et le zeste de citron. Monter la crème liquide en chantilly bien ferme et l'incorporer délicatement à cette préparation. Conserver au frais.
8
Laver les fruits et les détailler en petits dés (en garder quelques uns entiers pour la décoration).
9
Imbiber le biscuit roulé de sirop et étaler de la crème par-dessus (garder quelques cuillères pour le dessus de la bûche). Ajouter quelques dés de fruits puis rouler la bûche sur elle-même en serrant bien et en faisant attention de ne pas la casser. Filmer et réserver au frais jusqu'au dernier moment.
10
Avant de servir, étaler de la crème sur le dessus et décorer avec des fruits. Déguster bien frais !