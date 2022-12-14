Fondez pour la douceur et la gourmandise de la bûche de Noël à la noix de coco et aux fruits exotiques !

Voyage garanti avec les saveurs de cette bûche de Noël ! La douceur de la noix de coco et les délices fruités rafraîchissants vont ravir les papilles de tous les gourmands à l'heure du dessert pour les fêtes de fin d'année.
Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et vous n'avez toujours pas trouvé votre recette de bûche ? Pas de panique. Voici une recette ultra-gourmande et exotique pour faire voyager les papilles de vos convives : la bûche à la noix de coco et aux fruits ! Les saveurs de cette bûche ne laisseront personne indifférent et elle n'est vraiment pas compliquée à refaire à la maison, ne vous inquiétez pas. Si vous faites partie de la team chocolat, osez la bûche à la pâte à tartiner façon rocher, c'est trop bon ! Vous pouvez accompagner le tout d'un cocktail spécial de Noël au jus de cranberry.
Recette Bûche de Noël à la noix de coco et aux fruits exotiques
Ingrédients
- Pour le biscuit roulé :
- 3 oeufs
- 90 g de sucre
- 85 g de farine
- 30 g de noix de coco râpée
- 1 pincée de sel
- Pour la crème :
- 4 feuilles de gélatine
- 400 g de mascarpone
- 100 g de crème dessert vanille
- 40 g de sucre glace
- Pour la décoration :
- 1/2 ananass
- 2 kiwis
- 1 mangue
- 6 litchis
- 50 ml de rhum ambré
- 150 jus multi-fruits
- rochers coco
Préparation
1
Séparer les jaunes des blancs et battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne légèrement mousseux.
2
Incorporer la farine et la noix de coco râpée.
3
Monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Une fois bien fermes, les ajouter à la préparation précédente délicatement.
4
Verser la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson et légèrement beurrée. Cuire 8 à 10 minutes dans un four préchauffé à 180°C.
5
Une fois la génoise bien dorée, la décoller du papier et la déposer sur un linge propre et un peu humide. La rouler délicatement pour lui donner sa forme finale. Réserver.
6
Tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pour les ramollir. Les essorer et les passer 5 secondes au micro-ondes.
7
Battre le mascarpone avec la crème dessert vanille, le sucre glace et la gélatine. Réserver.
8
Éplucher tous les fruits et les détailler en lamelles. Vous pouvez en garder pour la décoration.
9
Mélanger le rhum ambré et le jus multi-fruits. Dérouler la génoise puis l'imbiber de liquide. Étaler les 2/3 de la crème et ajouter les lamelles de fruits. Rouler la bûche en serrant bien (attention de ne pas la casser).
10
Étaler le reste de crème par-dessus et décorer avec le reste de fruits et les rochers coco. Conserver au frais jusqu'à la dégustation.