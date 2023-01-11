Découvrez le cake original au chou rouge et à la feta : simple, efficace et très gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Cake au chou rouge et à la feta

Cuisinez le chou rouge avec cette recette délicieuse qui bousculera vos papilles !

Vous n'avez pas l'habitude de manger du chou rouge ? Ce cake va vous donner envie d'en manger plus souvent ! Il est très moelleux et surtout très facile à refaire chez vous. On ajoute un peu de feta pour la gourmandise et le tour est joué. Parfait pour un dîner vite fait bien fait, on peut également le prendre à emporter ou encore le servir en guise d'apéritif. S'il vous reste encore du chou rouge à la maison, essayez cette compotée aux pommes vraiment succulente ! On vous conseille enfin le cake façon raclette pour varier les plaisirs.

Recette Cake au chou rouge et à la feta

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:55
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 chou rouge
  • 1 petit oignon
  • 1 filet d'huile d'olive
  • 1 c. à soupe de vinaigre de cidre
  • sel, poivre
  • 2 oeufs
  • 10 cl de lait
  • 8 cl de huile d'olive
  • 150 g de farine
  • 1 sachet de levure chimique
  • 100 g de feta

Préparation

1
Émincer finement le chou rouge ainsi que l'oignon. Faire revenir le tout dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant une dizaine de minutes.
2
Déglacer au vinaigre de cidre et assaisonner de sel et de poivre. Réserver.
3
Mélanger les oeufs avec le lait et l'huile d'olive. Incorporer la farine et la levure et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
4
Ajouter le chou rouge dans la pâte à cake ainsi que la feta émiettée.
5
Verser dans un moule chemisé puis enfourner à 200°C pendant 45 minutes. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau.
CakeLégumesFacileHiverRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Soupe au chou rouge
Soupe au chou rouge
Brocoli en vinaigrette, du chou rouge et des gyozas Ajinomoto
Brocoli en vinaigrette, du chou rouge et des gyozas Ajinomoto
Cake salé butternut feta
Cake salé butternut feta
Cake croque-monsieur revisité aux poivrons et à la feta
Cake croque-monsieur revisité aux poivrons et à la feta
Cake potimarron, croque poires gorgonzola, riz de chou-fleur
Cake potimarron, croque poires gorgonzola, riz de chou-fleur
Chou à la chantilly
Chou à la chantilly
Chou rouge aux pommes
Chou rouge aux pommes
Salade de pommes de terre au chou rouge et sauce au curcuma et tahini
Salade de pommes de terre au chou rouge et sauce au curcuma et tahini
Tarte tatin au chou rouge
Tarte tatin au chou rouge
Salade healthy de chou rouge aux saveurs asiatiques
Salade healthy de chou rouge aux saveurs asiatiques