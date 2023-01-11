Découvrez le cake original au chou rouge et à la feta : simple, efficace et très gourmand !

Par Célia Papaïx
·Publié le 11/01/2023 à 10:00
Cuisinez le chou rouge avec cette recette délicieuse qui bousculera vos papilles !
Vous n'avez pas l'habitude de manger du chou rouge ? Ce cake va vous donner envie d'en manger plus souvent ! Il est très moelleux et surtout très facile à refaire chez vous. On ajoute un peu de feta pour la gourmandise et le tour est joué. Parfait pour un dîner vite fait bien fait, on peut également le prendre à emporter ou encore le servir en guise d'apéritif. S'il vous reste encore du chou rouge à la maison, essayez cette compotée aux pommes vraiment succulente ! On vous conseille enfin le cake façon raclette pour varier les plaisirs.
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !