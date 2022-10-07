Partagez un moment de gourmandise avec ce cake aux épinards, noix et bleu, une recette facile à réaliser chez vous !

À l'heure de l'apéro ou bien en entrée avec une salade, cette idée ce cake est parfaite pour se régaler sans prise de tête.
Ce qu'il a de bien avec les cakes salés, c'est qu'on peut les servir à toute occasion : à partager à l'apéro, en entrée avec une salade ou une soupe, à emporter pour un déjeuner sur le pouce… On varie les plaisirs en fonction de nos envies et des saisons et c'est tellement facile à faire ! Aujourd'hui, on vous propose une recette gourmande à base d'épinards, de noix et de bleu. C'est un régal pour les papilles ! En plus, c'est la bonne manière pour faire manger des épinards aux enfants, comme avec nos gaufres gourmandes. Et si vous voulez vous régaler à petit prix, découvrez la chakchouka aux épinards !
Recette Cake aux épinards, noix et bleu
Ingrédients
- 200 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 4 oeufs
- 12,5 cl de lait
- 7,5 cl de huile d'olive
- sel, poivre
- 150 g de pousses d'épinards
- 100 g de bleu
- 1 poignée de noix
- 30 g de parmesan
Préparation
1
Mélanger la farine, la levure, les oeufs, le lait et l'huile d'olive jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Assaisonner de sel et de poivre.
2
Faire cuire les épinards dans une poêle.
3
Couper le bleu en petits cubes et hacher grossièrement les noix.
4
Une fois que les épinards sont cuits, les ajouter dans la pâte avec le bleu, les noix et le parmesan.
5
Bien mélanger puis verser dans un moule à cake chemisé. Enfourner 45 minutes à 190°C (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau).
6
Démouler puis laisser refroidir sur un grille.