Partagez un moment de gourmandise avec ce cake aux épinards, noix et bleu, une recette facile à réaliser chez vous !

Par Célia Papaïx ·

Cake aux épinards, noix et bleu

À l'heure de l'apéro ou bien en entrée avec une salade, cette idée ce cake est parfaite pour se régaler sans prise de tête.

Ce qu'il a de bien avec les cakes salés, c'est qu'on peut les servir à toute occasion : à partager à l'apéro, en entrée avec une salade ou une soupe, à emporter pour un déjeuner sur le pouce… On varie les plaisirs en fonction de nos envies et des saisons et c'est tellement facile à faire ! Aujourd'hui, on vous propose une recette gourmande à base d'épinards, de noix et de bleu. C'est un régal pour les papilles ! En plus, c'est la bonne manière pour faire manger des épinards aux enfants, comme avec nos gaufres gourmandes. Et si vous voulez vous régaler à petit prix, découvrez la chakchouka aux épinards !

Recette Cake aux épinards, noix et bleu

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de farine
  • 1 sachet de levure chimique
  • 4 oeufs
  • 12,5 cl de lait
  • 7,5 cl de huile d'olive
  • sel, poivre
  • 150 g de pousses d'épinards
  • 100 g de bleu
  • 1 poignée de noix
  • 30 g de parmesan

Préparation

1
Mélanger la farine, la levure, les oeufs, le lait et l'huile d'olive jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Assaisonner de sel et de poivre.
2
Faire cuire les épinards dans une poêle.
3
Couper le bleu en petits cubes et hacher grossièrement les noix.
4
Une fois que les épinards sont cuits, les ajouter dans la pâte avec le bleu, les noix et le parmesan.
5
Bien mélanger puis verser dans un moule à cake chemisé. Enfourner 45 minutes à 190°C (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau).
6
Démouler puis laisser refroidir sur un grille.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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