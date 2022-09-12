Recette gourmande à moins de 5€ du jour : la chakchouka aux épinards !

Pas besoin de vider son porte-monnaie pour bien manger ! La preuve avec cette chakchouka aux épinards savoureuse.
Qui a dit que gourmandise et économies ne rimaient pas ? Pas nous en tout cas ! On vous propose une recette gourmande à moins de 5€, parfaite pour les petits budgets et en plus, elle est super gourmande : la chakchouka aux épinards. Avec des épinards surgelés, cette préparation originale et parfumée comblera vos papilles , c'est promis ! Pour gagner du temps en cuisine, osez le one pot pasta aux épinards, à servir dans un bol de bacon. Préparez un élégant et gourmand rôti de dinde aux champignons et aux épinards !
Recette Chakchouka aux épinards
Ingrédients
- 2 gousses d'ail
- 1 oignon
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 500 g de épinards surgelés
- 80 g de crème fraîche épaisse
- 4 oeufs
- sel, poivre
- persil haché
- 1 petit piment (facultatif)
Préparation
1
Hacher les gousses d'ail et émincer l'oignon finement. Faire revenir le tout dans une grande poêle à feu moyen.
2
Une fois l'ail et l'oignon translucides, ajouter les épinards et monter le feu. Mélanger en continu jusqu'à ce que l'eau des épinards soit complètement évaporée.
3
Ajouter la crème fraîche et bien mélanger. Former quatre petits puits puis casser les oeufs. Couvrir la poêle et laisser les oeufs cuire (il faut que le blanc soit bien pris).
4
Saler, poivrer et parsemer de persil haché. Ajouter quelques morceaux de piment si vous le souhaitez.
5
Déguster la chakchouka aux épinards aussitôt !