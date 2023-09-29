Plaisir régressif garanti avec le cake ultra-moelleux au lait concentré ! Une recette simple et rapide à faire

Pour le goûter, osez le moelleux extrême du cake au lait concentré ! Prêt en seulement quelques minutes et avec peu d'ingrédients, ce gâteau comblera vos papilles.
Petits et grands gourmands vont adorer le cake au lait concentré ! C'est un gâteau qui se réalise en très peu de temps et avec peu d'ingrédients. Vous pourrez le parfumer avec des zestes de citron, de la cannelle (ou autre épice), des pépites de chocolat… Bref, ce qui vous fait plaisir ! N'hésitez pas à faire «cuire» votre lait concentré directement dans la conserve afin d'obtenir un résultat caramélisé trop gourmand… Et pour ceux qui veulent se faire plaisir mais sans sucre, trouvez la recette qui fera fondre vos papilles et votre cœur !
Recette Cake moelleux au lait concentré
Ingrédients
- 4 gros oeufs
- 400 g de lait concentré
- 50 g de beurre fondu
- 130 g de farine
- 11 g de levure chimique
- 1 pincée de sel
- quelques zestes de citron (facultatif)
Préparation
1
Battre les oeufs entiers avec le lait concentré sucré. Bien mélanger jusqu'à ce que ce que la préparation soit homogène.
2
Verser le beurre fondu et remuer.
3
Incorporer enfin la farine, la levure et la pincée de sel et bien mélanger. Parfumer avec les zestes de citron (optionnel).
4
Verser dans un moule beurré (ou chemisé de papier cuisson) et enfourner à 160°C pendant 50 minutes environ.
5
Vérifier la cuisson : planter la lame d'un couteau. Elle doit ressortir sèche, sinon, poursuivre légèrement la cuisson tout en surveillant.
6
Laisser refroidir avant de démouler.